пятница, 9 марта 2018 г.
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Как не стоит поздравлять женщин с 8 марта: мнение феминисток

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Фото иллюстративное

ФОТО: Scanpix

Кто-то считает праздник 8 марта пережитком советского прошлого, другие же воспринимают его, как возможность актуализировать вопрос гендерной дискриминации. Почему этот праздник действительно важен для общества, рассказали 9 феминисток и феминистов для Youtube-канала "Клише", нового социального проекта, который развенчивает стереотипы в отношении различных групп населения.

«Для меня 8 марта – это праздник солидарности и борьбы женщин за свои права. В советские времена он превратился в праздник весны, красоты, цветов и всего, что подчеркивает стереотипное видение женственности», - считает  Андрей, тренер образовательных проектов, пишет Lady.tochka.net.

«Меня обижает, когда поздравляют “прекрасную половину человечества” и дарят цветок. Это неприятно. Обычно, я принимаю личные поздравления от нескольких друзей, которые желают чего-то адекватного, вроде равноправия», - прокомментировала Христина, журналистка.

«Это повод напомнить, что далеко не все в нашей стране хорошо и сделано в отношении прав женщин», - поделилась Христина Морозова.

Остальные считают, что Международный женский день – это возможность провозгласить то, что необходимо женщинам для защиты своих прав. 8 марта должно исполнять исключительно просветительные и образовательные функции, рассказывать про успешных женщин, которые пошли вопреки социальным стереотипам.

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