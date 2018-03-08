Как не стоит поздравлять женщин с 8 марта: мнение феминисток

«Для меня 8 марта – это праздник солидарности и борьбы женщин за свои права. В советские времена он превратился в праздник весны, красоты, цветов и всего, что подчеркивает стереотипное видение женственности», - считает Андрей, тренер образовательных проектов, пишет Lady.tochka.net.

«Меня обижает, когда поздравляют “прекрасную половину человечества” и дарят цветок. Это неприятно. Обычно, я принимаю личные поздравления от нескольких друзей, которые желают чего-то адекватного, вроде равноправия», - прокомментировала Христина, журналистка.

«Это повод напомнить, что далеко не все в нашей стране хорошо и сделано в отношении прав женщин», - поделилась Христина Морозова.