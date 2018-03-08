Шесть вещей, которые пары должны знать друг о друге после года отношений

История здоровья

Это не слишком романтичная тема, однако, она требует обсуждения.

Независимо от того, касается ли это личного здоровья или семейной истории, важно знать прошлый опыт, образ жизни и цели своего партнера, пишет Soulpost.ru.

Планы на будущее

Через год важно понять, готов ли ваш партнер «успокоиться».

Чтобы иметь успешные отношения, вы оба должны быть честными относительно своих желаний (или их отсутствия) и готовности к долгосрочной связи, созданию семьи.

История семьи

Хотите вы того или нет, ваша семья — огромная часть вашей жизненной истории, и пары, которые встречались в течение по меньшей мере года, должны чувствовать себя комфортно, разделяя эту часть жизни друг с другом.

Договоренности

Вы все их уладили. В идеале, факт, что вы встречались со своим партнером в течение 12 месяцев, в значительной степени означает, что вы прошли тест на совместимость.

Но это не означает, что вам стоит расслабляться. Вы все равно должны быть прозрачными друг с другом во всех своих желаниях, будь то ребенок до 30 лет или переезд в другой город в течение следующих трех лет.

Характер расходов

Вначале отношений говорить о деньгах было нескромно. Но все изменилось со временем. Деньги – один из решающих факторов в отношениях, нравится нам это или нет. Согласно исследованию Discover и Match Group, напряженность во взаимоотношениях, чаще всего, вызывается финансовыми вопросами.

И хотя, да, мы все имеем право тратить наши с трудом заработанные деньги на то, что хотим, очень важно убедиться, чтобы вы договорились друг с другом о совместных, важных покупках.

Его друзья

Если вы встречались со своим партнером в течение года и основательно не узнали его друзей, это серьезный тревожный звоночек.