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Возвращение в профессию после перенесенного рака представляет для женщин большую проблему

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Снимок иллюстративный

ФОТО: Scanpix

Эксперты обратили внимание на социальные проблемы в реинтеграции пациенток, переживших болезнь.

Эксперты Немецкого онкологического центра (DKFZ) пришли к выводу о том, что возвращение женщин после успешной терапии ракового заболевания связано с большими трудностями. 32,5% таких женщин работают в Германии по краткосрочным контрактам или неполный рабочий день, пишет Medikforum.ru.

После перенесенной болезни женщины нуждаются в более щадящем режиме труда, могут испытывать психические проблемы. Это затрудняет их возвращение в прежнюю профессию и часто заставляет искать себе совершенно иное применение. Финансовые трудности вынуждают многих к преждевременному выходу на пенсию.

По данным Немецкого онкологического центра, пережившие раковое заболевание люди в 2/3 случаях успешно интегрируются в новых для себя условиях и возвращаются к производительному труду. Эксперты призывают коллег оказывать бывшим раковым пациентам всяческое содействие и с пониманием относиться к их проблемам.

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