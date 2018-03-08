Возвращение в профессию после перенесенного рака представляет для женщин большую проблему

Эксперты Немецкого онкологического центра (DKFZ) пришли к выводу о том, что возвращение женщин после успешной терапии ракового заболевания связано с большими трудностями. 32,5% таких женщин работают в Германии по краткосрочным контрактам или неполный рабочий день, пишет Medikforum.ru.

После перенесенной болезни женщины нуждаются в более щадящем режиме труда, могут испытывать психические проблемы. Это затрудняет их возвращение в прежнюю профессию и часто заставляет искать себе совершенно иное применение. Финансовые трудности вынуждают многих к преждевременному выходу на пенсию.