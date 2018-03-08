пятница, 9 марта 2018 г.
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  • Более ста лет изобретений в женской одежде: к чему мы пришли с 1910 года

Более ста лет изобретений в женской одежде: к чему мы пришли с 1910 года

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Фото иллюстративное.

ФОТО: Scanpix

Мода постоянно меняется. Пусть часто говорят о ее цикличности и о том, что каждые 20-30 лет мода на определенный стиль возвращается, но серьезные изменения в ней все-таки происходят.

Это касается не только стиля одежды, но и того, как она производится, из каких тканей, какими методами и т.д. Ведь если раньше женские наряды часто состояли из шелковых тканей и кружева, и сделаны они были вручную, то сегодня это уже в прошлом, и на смену пришли деним и машинное производство. Но все же интересно посмотреть, какой путь прошла женская мода от 1910 года до нашего времени. От шелка к вещам, распечатанным на 3D-принтере, пишет Ihappymama.ru.

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