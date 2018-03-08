В честь 8 марта Stockmann сменил свое название

«Различные социальные кампании показывают, что женское мнение так же важно, как и мужское, - говорит директор по маркетингу Мари Виллем. – Поэтому неудивительно, что и мы решили поменять наше немного маскулинное имя на более женственное».

Посыл этой кампании – показать, что женщины не должны стесняться и бояться быть теми, кем они хотят, чтобы женщины не придерживались устаревших предубеждений и правил и не поддавались общественному давлению. Многие женщины до сих пор признаются, что общество давит на них, им навязывают то, как они должны одеваться, выглядеть и вести себя.

ФОТО: Андрей Оздоба