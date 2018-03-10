суббота, 10 марта 2018 г.
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  • 11 видов повседневной романтики. Все пары должны попробовать это прямо сейчас!

11 видов повседневной романтики. Все пары должны попробовать это прямо сейчас!

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Прогулка, фото иллюстративное.

ФОТО: Scanpix

Все отношения в начале очень страстные и полные романтики. Эта фаза, наверное, самая яркая в отношениях. Но со временем искра в отношениях может перейти в монотонность и скуку. Поэтому вам нужно приложить некоторые усилия, чтобы разжечь снова ваш роман и искру в ваших отношениях, для того чтобы вернуть эту фазу любви и романтики.

Вы спрашиваете как?

Проведите ваш уик-энд или вечер за просмотром хорошего романтического фильма по телеку. В это время можно пообниматься и понежиться вдоволь…

Отправляйтесь в поход с вашим партнером. После того, как вы проведете время на природе, вместе заснете в одной палатке и посмотрите на ночное звездное небо перед сном — не заметите, как снова почувствуйте романтику и близость в отношениях. Кроме того, не забудьте выключить телефоны и гаджеты. Просто поговорите друг с другом, пишет Uspeh.club.

Попробуйте приключенческие виды спорта, которые можно сделать вместе. Таким образом, ваше доверие будет улучшаться, и вы будете любить своего партнера еще больше. После того вы автоматически захотите выразить, насколько вы любите друг друга. Это укрепит вашу связь и отношения.

Примите горячую успокаивающую ванну с пузырьками после долгого рабочего дня, когда вы оба устали, и погрузитесь в нее вместе. Прекрасное вино и романтическая музыка дополнят ваш незабываемый вечер!

Приготовьте что-то вкусненькое для вашего партнера. Пока ваш партнер будет готовить для вас обоих, просто обнимите его сзади крепко. Это заверит его, что вы благодарны за те усилия, которые он вложил, и оценили его поступок.

Прикоснитесь ногой. Пока вы вместе с семьей или друзьями на обеде или ужине сидите вместе, поласкайтесь ногами под столом. Эти маленькие жесты являются постоянным напоминанием о вашей любви к вашему партнеру.

Обнимитесь и поцелуйтесь после ссоры. Так вы оба успокоитесь и сможете поговорить о проблеме и решить свою ссору.

Целуйтесь в очень интригующих местах, например, библиотека, музей, кинотеатр. Это интересно, и это нельзя исключать из жизни. Это то, что держит отношения молодыми.

Уйдите от суеты городской жизни в спокойное место, где можете разделить комфорт тишины, что очень важно.

Гуляйте рука об руку. Это продемонстрирует, что вы гордитесь и счастливы быть с вашим партнером.

Читайте друг для друга, в большинстве пар это очень принято, когда один любит читать, а другой слушать.

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