Торт к 8 марта: пошаговый рецепт

Ингредиенты

Мука 275 г

Сахар 220 г

Яйца 6 шт.

Разрыхлитель 10 г

Ванилин 1 г

Лимонная кислота 0,5 ч.л.

Какао-порошок 1 ст.л.

Соль щепотка

Для крема:

Сметана (20%) 800 г

Сахар 200 г

Приготовление

Взбить миксером яйца с сахаром, добавить соду, лимонную кислоту, соль и просеянную муку до однородной консистенции. Налить в разъемную форму тонкий слой теста. Выпекать корж не более 10 минут при температуре 180С. Оставить в форме, передает Ivona.bigmir.net.

Разделить остаток теста на две половины. Выложить противень бумагой для выпекания и выложить на него первую половину теста в виде маленьких печенюшек. Запекать 8-10 минут при 180 градусах.

Добавить во вторую половину теста какао и так же выпекать печеньем. Смешать сметану и сахар до получения кремообразной субстанции. Смазать корж, который остался в форме для запекания, кремом.