Торт к 8 марта: пошаговый рецепт

Именно потому, что торт пекут из простых ингредиентов, его легко приготовить даже деткам. Кроме того, ингредиенты для торта есть в каждом доме, и нет необходимости обыскивать соседний магазин.
Ингредиенты
Мука 275 г
Сахар 220 г
Яйца 6 шт.
Разрыхлитель 10 г
Ванилин 1 г
Лимонная кислота 0,5 ч.л.
Какао-порошок 1 ст.л.
Соль щепотка
Для крема:
Сметана (20%) 800 г
Сахар 200 г
Приготовление
Взбить миксером яйца с сахаром, добавить соду, лимонную кислоту, соль и просеянную муку до однородной консистенции. Налить в разъемную форму тонкий слой теста. Выпекать корж не более 10 минут при температуре 180С. Оставить в форме, передает Ivona.bigmir.net.
Разделить остаток теста на две половины. Выложить противень бумагой для выпекания и выложить на него первую половину теста в виде маленьких печенюшек. Запекать 8-10 минут при 180 градусах.
Добавить во вторую половину теста какао и так же выпекать печеньем. Смешать сметану и сахар до получения кремообразной субстанции. Смазать корж, который остался в форме для запекания, кремом.
Собрать торт: выкладывать слоями светлое и темное печенье, перемазывая его кремом. Украшают торт на собственное усмотрение, оставить пропитываться на 4 часа.