суббота, 10 марта 2018 г.
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Куриные крылышки в горчично-соевом соусе

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Куриные крылышки

ФОТО: Mario Pessaris/PantherMedia / Mario Pessaris

Крылышки, предварительно замаринованные в соусе и запеченные в духовке, не оставят равнодушными кулинарных гурманов.

Ингредиенты

Куриные крылышки 1 кг

Чеснок 2 зубчика

Горчица 4 ч.л.

Соевый соус 100 мл

Молотый перец чили и черный молотый по 1/4 ч.л.

Сыр «Пармезан» 120 г

Приготовление

Смешать горчицу, соевый соус, раздавленный чеснок, оба вида перца. Поместить курицу в глубокую емкость, залить приготовленным соусом, перемешать, пишет Ivona.bigmir.net.

Накрыть замаринованное мясо пищевой пленкой и поместить в холодильник на полчаса. Натереть сыр натереть на мелкую терку. Застелить противень фольгой, выложить крылья, посыпать сыром. Выпекать 20 минут при температуре 200С. Перевернуть крылышки, присыпать сыром и выпекать еще четверть часа. Готовое блюдо употреблять горячим.

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