Куриные крылышки в горчично-соевом соусе

Крылышки, предварительно замаринованные в соусе и запеченные в духовке, не оставят равнодушными кулинарных гурманов.
Ингредиенты
Куриные крылышки 1 кг
Чеснок 2 зубчика
Горчица 4 ч.л.
Соевый соус 100 мл
Молотый перец чили и черный молотый по 1/4 ч.л.
Сыр «Пармезан» 120 г
Приготовление
Смешать горчицу, соевый соус, раздавленный чеснок, оба вида перца. Поместить курицу в глубокую емкость, залить приготовленным соусом, перемешать, пишет Ivona.bigmir.net.
Накрыть замаринованное мясо пищевой пленкой и поместить в холодильник на полчаса. Натереть сыр натереть на мелкую терку. Застелить противень фольгой, выложить крылья, посыпать сыром. Выпекать 20 минут при температуре 200С. Перевернуть крылышки, присыпать сыром и выпекать еще четверть часа. Готовое блюдо употреблять горячим.