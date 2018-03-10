Куриные крылышки в горчично-соевом соусе

Накрыть замаринованное мясо пищевой пленкой и поместить в холодильник на полчаса. Натереть сыр натереть на мелкую терку. Застелить противень фольгой, выложить крылья, посыпать сыром. Выпекать 20 минут при температуре 200С. Перевернуть крылышки, присыпать сыром и выпекать еще четверть часа. Готовое блюдо употреблять горячим.