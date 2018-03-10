Женщины, не боящиеся сделать первый шаг, намного успешнее в любви

Как утверждает психолог Мадлен Мейсон, в офлайн-пространстве женщины инициируют знакомства еще чаще – пусть и не всегда отдают себе в этом отчет.

«Мужчины редко знакомятся с женщинами, если те первыми не подали какой-нибудь сигнал – улыбку, подмигивание», - говорит эксперт, пишет Goodhouse.ru.

Также результаты исследования продемонстрировали высокие шансы на обретение пары у тех женщин и мужчин, которые проявляли инициативу, но при этом с уважением относились к границам партнеров. Интересно также, что в устойчивых парах разница в возрасте между партнерами составила 3 года, а уровень образования был примерно одинаковым