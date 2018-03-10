суббота, 10 марта 2018 г.
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Женщины, не боящиеся сделать первый шаг, намного успешнее в любви

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Девушка. Фото иллюстративное.

ФОТО: Panther Media/Scanpix

На старый вопрос, кому следует делать первый шаг при знакомстве, мужчине или женщине, найден новый ответ. Эксперты The League, приложения, предназначенного для знакомств, провели исследование, изучив опыт более 100 пар, познакомившихся с помощью приложения и остававшихся вместе более года. Результат оказался неожиданным: треть всех устойчивых пар была создана в результате обмена сообщения, инициированного женщиной.

Как утверждает психолог Мадлен Мейсон, в офлайн-пространстве женщины инициируют знакомства еще чаще – пусть и не всегда отдают себе в этом отчет.

«Мужчины редко знакомятся с женщинами, если те первыми не подали какой-нибудь сигнал – улыбку, подмигивание», - говорит эксперт, пишет Goodhouse.ru.

Также результаты исследования продемонстрировали высокие шансы на обретение пары у тех женщин и мужчин, которые проявляли инициативу, но при этом с уважением относились к границам партнеров. Интересно также, что в устойчивых парах разница в возрасте между партнерами составила 3 года, а уровень образования был примерно одинаковым

До того, как обменяться телефонными номерами, партнеры обычно отправляли друг другу по 34 сообщения. Впрочем, напоминает Мадлен Мейсон, это всего лишь статистика.

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