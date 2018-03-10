Применяем гигиенические прокладки не по назначению: 10 гениальных лайфхаков

Так вот, прокладки серьезно выручат вас, даже если у вас нет месячных. Читайте, что можно сделать с их помощью:

1. Обувь на каблуках

Приклейте по узкой прокладке вместо стелек, и туфли перестанут скользить от пота и натирать вам ноги, пишет Goodhouse.ru.

2. Потеки на груди

В жару вклейте по половинке прокладки в низ каждой чашки бюстгальтера, и вам не придется беспокоиться о разводах пота.

3. Подмышки на важной встрече

Не уверены в своем антиперспиранте? Подклейте изнутри в рубашку или блузку по одной прокладке. Это действительно работает.

4. Ссадина

В городе нет подорожника. Но если вы рассадили коленку, споткнувшись на асфальте, прокладка поможет остановить кровь.

5. Удалите макияж

Нет ватного диска под рукой? Ну, вы поняли.

6. Удалить лак для ногтей

7. Защитить лицо от теней

Когда вы наносите тени для век, и они осыпаются вам на лицо, это ужасно. Разрежьте одну прокладку вдоль и приклейте под нижние веки. Все крошки соберутся на прокладках. Важно! Убедитесь, что клеевая полоска не касается самого века — иначе вы растянете нежную кожу, снимая эту наклейку.

8. Верблюжья лапка

Хотите избежать неловкой ситуации в штанах в облипку? Ну, той самой, когда все видят ваши анатомические подробности сквозь одежду.

Разрежьте полоску пополам и наклейте ее в паху поперек. Такая прослойка между телом и штанами и сама не видна, и не дает увидеть то, что вы показывать не хотели.

9. Передвинуть мебель

Да, просто подложите под ножки стола.

10. Протереть пол