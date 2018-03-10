воскресенье, 11 марта 2018 г.
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Натуральный шампунь своими руками: готовим дома за пять минут

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ФОТО: Scanpix

Автор рецепта этого шампуня – девушка по имени Кейти, которая ведет блог о натуральной косметике и питании. По ее словам, она много раз пробовала приготовить шампунь в домашних условиях, пока, наконец, не нашла идеальный рецепт. Вот он:

Ингредиенты

    Кокосовое молоко - ¼ стакана

    Жидкое кастильское мыло - ¼ стакана

    Эфирные масла (например, перечная мята, лаванда, розмарин и апельсин) – 20 капель

Если волосы сухие, можно также добавить половину чайной ложки оливкового или миндального масла, пишет Goodhouse.ru.

Смешайте все ингредиенты в бутылке из-под старого шампуня или любой другой емкости. Добавьте четверть стакана дистиллированной воды, закройте бутылку и хорошо ее встряхните – шампунь готов.

Для большего блеска волос в шампунь можно добавить яблочный уксус, разведенный с водой в пропорции 50:50.

Кейти рекомендует хранить домашний шампунь не более месяца и хорошо встряхивать перед каждым применением.

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