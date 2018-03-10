Натуральный шампунь своими руками: готовим дома за пять минут

Автор рецепта этого шампуня – девушка по имени Кейти, которая ведет блог о натуральной косметике и питании. По ее словам, она много раз пробовала приготовить шампунь в домашних условиях, пока, наконец, не нашла идеальный рецепт. Вот он:
Ингредиенты
Кокосовое молоко - ¼ стакана
Жидкое кастильское мыло - ¼ стакана
Эфирные масла (например, перечная мята, лаванда, розмарин и апельсин) – 20 капель
Если волосы сухие, можно также добавить половину чайной ложки оливкового или миндального масла, пишет Goodhouse.ru.
Смешайте все ингредиенты в бутылке из-под старого шампуня или любой другой емкости. Добавьте четверть стакана дистиллированной воды, закройте бутылку и хорошо ее встряхните – шампунь готов.
Для большего блеска волос в шампунь можно добавить яблочный уксус, разведенный с водой в пропорции 50:50.
Кейти рекомендует хранить домашний шампунь не более месяца и хорошо встряхивать перед каждым применением.