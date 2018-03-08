Рецепт: волшебные трюфели всего из двух ингредиентов

Приготовить трюфели слишком сложно? Ерунда! Эти сделанные своими руками конфеты выглядят потрясающе, а готовятся всего из двух ингредиентов - шоколада и жирных сливок (на 2/3 стакана сливок примерно 300-350 г хорошего шоколада). Для красоты их можно присыпать топингами из разряда «сделать – раз плюнуть». Читайте ниже, как сделать шоколадные трюфели на 8 Марта самыми лучшими.
Используйте шоколад хорошего качества
Зачастую трюфели делают с добавлением ликера и ароматизаторов, но когда разрабатывались именно эти трюфели, целью было сделать основу рецепта настолько простой, насколько это возможно, пишет Rus.tvnet.lv.
Вы понимаете, насколько важна роль шоколада в блюде, где он является одним из двух ингредиентов. Если вы планировали когда-нибудь потратиться на самый лучший шоколад в мире - самое время это сделать.
Не скупитесь на холодок
Вам предстоит оставить шоколад в холодильнике дважды. Один раз - чтобы позволить превратиться растаявшему шоколаду в твердую трюфельную основу. И второй - после того, как вы сформируете трюфельные шарики. Постарайтесь не торопиться на этом этапе - это поможет трюфелям лучше скатываться в нужную форму и надежнее ее держать.
Пофантазируйте с начинкой
Самое лучшее в приготовлении трюфелей дома - это самостоятельный выбор начинки.
Порошок карри и тертый кокос добавят пряности и текстуры (и сумасшедше красивый желтый оттенок), а рубленые фисташки и сушеная цедра апельсина подарят горько-сладкую хрустящую корочку.
Сладко-ягодный привкус и ярко-красную корочку трюфелям даст сушеная замороженная клубника. А дети очень оценят начинку из рубленого арахиса с соленой карамелью.
Сделайте трюфельную радугу
Любой обрадуется яркой презентации - будь это конфеты на тарелке у вас дома или в подарочной коробочке. Так что отправляйтесь на кухню и открывайте для себя новые начинки или используйте классические. Обвалять конфеты можно в сахаре, какао-порошке, кокосовой стружке, любых дробленых орехах, в кунжуте или лепестках миндаля.