Рецепт: волшебные трюфели всего из двух ингредиентов

Используйте шоколад хорошего качества

Зачастую трюфели делают с добавлением ликера и ароматизаторов, но когда разрабатывались именно эти трюфели, целью было сделать основу рецепта настолько простой, насколько это возможно, пишет Rus.tvnet.lv.

Вы понимаете, насколько важна роль шоколада в блюде, где он является одним из двух ингредиентов. Если вы планировали когда-нибудь потратиться на самый лучший шоколад в мире - самое время это сделать.

Не скупитесь на холодок

Вам предстоит оставить шоколад в холодильнике дважды. Один раз - чтобы позволить превратиться растаявшему шоколаду в твердую трюфельную основу. И второй - после того, как вы сформируете трюфельные шарики. Постарайтесь не торопиться на этом этапе - это поможет трюфелям лучше скатываться в нужную форму и надежнее ее держать.

Пофантазируйте с начинкой

Самое лучшее в приготовлении трюфелей дома - это самостоятельный выбор начинки.

Порошок карри и тертый кокос добавят пряности и текстуры (и сумасшедше красивый желтый оттенок), а рубленые фисташки и сушеная цедра апельсина подарят горько-сладкую хрустящую корочку.

Сладко-ягодный привкус и ярко-красную корочку трюфелям даст сушеная замороженная клубника. А дети очень оценят начинку из рубленого арахиса с соленой карамелью.

Сделайте трюфельную радугу