пятница, 9 марта 2018 г.
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  • Носок на руке модели взбудоражил журналистов

Носок на руке модели взбудоражил журналистов

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Шерстяные носки.

ФОТО: Scanpix

В конце «месяца моды» журналисты заметили девушку, которая гуляла по городу в синем джинсовом платье и с ярко-желтым носком на правой руке. Позируя фотографам, модель озвучивала его как детскую игрушку.

Фотографии удивили пользователей социальных сетей: «Если кому-то интересно, что происходит на "месяце моды", — я потратила 20 минут, обсуждая это с психологом. И похоже, этого было недостаточно!!! У него же даже нет лица!» — написали в комментариях в Twitter.

В феврале польская компания выпустила носки с изображением Адольфа Гитлера. На сайте бренда-производителя Nanushki говорится, что диктатор должен «навести порядок в ящике с носками». Мемориал и музей Аушвиц-Биркенау обвинили бренд в использовании изображения «одного из самых крупных преступников в истории в маркетинговых целях».

Nanushki отреагировал на обвинение, переименовав Адольфа в Патрика — обычного финансиста, который по чистой случайности похож на нацистского лидера.

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