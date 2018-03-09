"Я думала, у меня аллергия на накладные ресницы, а оказалось, что это рак"

До операции Меган обожала две вещи: накладные ресницы и длинные волосы. После жизненно спасительной хирургии она, по ее словам, "лишилась всего, что было так ценно для нее", пишет Metro.

В начале родители предполагали, что опухшие глаза Меган — ее реакция на клей для ресниц, которым она пользовалась ежедневно. Прошел месяц после того, как она заменила накладные аксессуары тушью, но отек так и не ушел. В декабре она обратилась к врачам, пишет Life.ru.

Окулисты, к удивлению Меган, не смогли сказать ничего толкового: ее зрение не ухудшилось, все показатели были в норме. Тогда ее отправили в больницу Квин Александра в Портсмуте, Англия, где Меган провела десять часов. Лишь под конец врачам удалось обнаружить окосительную фиброму в голове девушки.

"Когда мне сказали, что опухоль доброкачественная, я сразу успокоилась. Но когда меня вынудили побрить голову — это было слишком. Я любила свои волосы“, - говорит Меган.