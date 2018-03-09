Женщина с самым плоским животом: я узнала, что беременна, только на 8-м месяце

Она рассказала, что иногда чувствовала несильную боль в низу живота, но думала, что это перед месячными. Но однажды ночью Шарлотта проснулась от мучительной боли и сильного кровотечения — девушку пришлось госпитализировать, передает Life.ru.

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«Я помню, как ко мне подошла медсестра и сказала, что я вот-вот стану мамой. Я была шокирована, ведь у меня не было живота, как у всех нормальных беременных. Я просто не могла в это поверить», - делится Шарлотта Томсон.

Девушка сильно переживала из-за неподготовленности к рождению малыша и не знала, как сообщить эту шокирующую новость родителям. Однако они адекватно восприняли информацию и поддержали новоиспеченную мать.

«Врачи сказали, что я носила ее под ребрами, поэтому могла ничего не заподозрить. Я родила девочку и сразу же ее полюбила. Она моя маленькая принцесса. Друзья не верили до последнего, что я стала мамой», - сказала Шарлотта Томсон.