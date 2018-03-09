Десять типичных женских ошибок на сайтах знакомств, пишет Life.ru.

"Космонавт, зожовец и котиков люблю"

Прекратите врать. Самое простое правило. Конечно, потенциальным Ромео вовсе не обязательно знать, что вечер пятницы вы проводите в обнимку с пивом и пельменями, прокручивая анкеты кандидатов на сайтах знакомств. Но не стоит и врать о том, что вы за ЗОЖ (если на самом деле нет), что вы любите котиков (а по правде у вас аллергия на шерсть) или что вы — фанат готовки (нет, лапша быстрого приготовления — это не блюдо).

Нужно понимать, вас раскусят. Если не при первом сообщении, то во время встречи. И тогда будет стыдно и неудобно.

"Вы — мимо"

Очень часто в анкетах девушек можно встретить фразы, какому именно типу поклонников стоит "проходить мимо". Это сразу двойная ошибка. Во-первых, вы привлечете именно тот тип молодых людей, который не хотите видеть: ведь им интересно добиться. Ну или в крайнем случае потроллить.

Во-вторых, тот, кто вполне себе может потянуть на "звание принца", просто покрутит пальцем у виска и отправится на поиски менее резкой кандидатуры.

"Я — как Дженнифер Лопес. Ну почти"

Показать товар лицом. Неприятная, конечно, формулировка, но на сайте знакомств работает на все 100%. Мимо вашей анкеты, скорее всего, пройдут, если вы:

"По-модному" сфотографировали только половину лица (сразу возникает вопрос — а что со второй?).

Применили много-много фильтров (значит, без них все очень плохо).

Закрыли глаза дорогущими, отличными, модными очками.

Сделали фото со спины (на это как раз активно реагируют извращенцы, которые находятся в поисках секса на одну ночь).

Выставили фото со своими подругами (непонятно, а кто именно из них — вы).

Фото в полный рост вполне достаточно. Важно! Свое фото. Иначе первая встреча на 90% станет последней. Если на ваш профиль вообще обратят внимание.

"Ни слова о себе"

Даже если вы по полной программе укомплектовали фотографиями свой профиль, это не избавляет от необходимости наполнять его текстом.

Не обязательно рассказывать историю своей семьи до десятого колена: достаточно того, чем вы занимаетесь, как проводите выходные, чем увлекаетесь. В идеале можно указать, для чего вообще зашли на этот сайт. Потратьте на заполнение профиля минут 15 или даже чуть больше — не пожалеете.

"Напишу ему с десяток сообщений — авось ответит"

Наш профиль заполнен правильно и даже потенциальный кандидат найден. И вот вы решаетесь ему написать, а он... молчит. Нет, ну скажите пожалуйста! Он же идеальный кандидат, а тут раз — и молчит! Да кто так делает? Вы отправляете второе сообщение, пятое, десятое…