Ты твердо решила — все, ушла в Сеть искать любовь. Открыла сайт, написала, что ты — Маша (Ира, Катя, Лена). А принца все нет и нет. Может, стоит посмотреть повнимательнее на собственную анкету, а не обвинять весь белый свет?
Десять типичных женских ошибок на сайтах знакомств, пишет Life.ru.
"Космонавт, зожовец и котиков люблю"
Прекратите врать. Самое простое правило. Конечно, потенциальным Ромео вовсе не обязательно знать, что вечер пятницы вы проводите в обнимку с пивом и пельменями, прокручивая анкеты кандидатов на сайтах знакомств. Но не стоит и врать о том, что вы за ЗОЖ (если на самом деле нет), что вы любите котиков (а по правде у вас аллергия на шерсть) или что вы — фанат готовки (нет, лапша быстрого приготовления — это не блюдо).
Нужно понимать, вас раскусят. Если не при первом сообщении, то во время встречи. И тогда будет стыдно и неудобно.
"Вы — мимо"
Очень часто в анкетах девушек можно встретить фразы, какому именно типу поклонников стоит "проходить мимо". Это сразу двойная ошибка. Во-первых, вы привлечете именно тот тип молодых людей, который не хотите видеть: ведь им интересно добиться. Ну или в крайнем случае потроллить.
Во-вторых, тот, кто вполне себе может потянуть на "звание принца", просто покрутит пальцем у виска и отправится на поиски менее резкой кандидатуры.
"Я — как Дженнифер Лопес. Ну почти"
Показать товар лицом. Неприятная, конечно, формулировка, но на сайте знакомств работает на все 100%. Мимо вашей анкеты, скорее всего, пройдут, если вы:
"По-модному" сфотографировали только половину лица (сразу возникает вопрос — а что со второй?).
Применили много-много фильтров (значит, без них все очень плохо).
Закрыли глаза дорогущими, отличными, модными очками.
Сделали фото со спины (на это как раз активно реагируют извращенцы, которые находятся в поисках секса на одну ночь).
Выставили фото со своими подругами (непонятно, а кто именно из них — вы).
Фото в полный рост вполне достаточно. Важно! Свое фото. Иначе первая встреча на 90% станет последней. Если на ваш профиль вообще обратят внимание.
"Ни слова о себе"
Даже если вы по полной программе укомплектовали фотографиями свой профиль, это не избавляет от необходимости наполнять его текстом.
Не обязательно рассказывать историю своей семьи до десятого колена: достаточно того, чем вы занимаетесь, как проводите выходные, чем увлекаетесь. В идеале можно указать, для чего вообще зашли на этот сайт. Потратьте на заполнение профиля минут 15 или даже чуть больше — не пожалеете.
"Напишу ему с десяток сообщений — авось ответит"
Наш профиль заполнен правильно и даже потенциальный кандидат найден. И вот вы решаетесь ему написать, а он... молчит. Нет, ну скажите пожалуйста! Он же идеальный кандидат, а тут раз — и молчит! Да кто так делает? Вы отправляете второе сообщение, пятое, десятое…
Есть отличная пословица: "Лошадь сдохла — слезь". Не отвечает, ну и ладно. Любовь с первого взгляда? Такого даже в сказках не бывает — любовь с первого взгляда на сайте знакомств.
"Принц напишет сам, не переломится"
Тем, кто думает подобным образом, напоминаем: вы на сайте знакомств. И строить из себя "я первая не напишу" по меньшей мере глупо. В конце концов, он может попросту не заметить вашу анкету среди десятка остальных.
"Привет, как дела"
Многие копируют и вставляют сообщение, содержание которого как раз сводится к "привет" и "как дела". Ну и что предполагается ответить на этот вопрос? Ну норм. Зачастую диалоги на этом и заканчиваются.
Куда лучше начать разговор с общих интересов или путешествий. Посмотрите повнимательнее, он по-любому где-то "спалился".
"Писать всем и сразу"
Любое знакомство требует определенных затрат энергии. Девушки часто любят брать "массовостью" — авось кто-нибудь понравится. Не исключено, но велики риски, что к тому моменту, пообщавшись с десятком извращенцев, вы просто отошьете того самого.
"М. Норм"
Он о вас что-то спрашивает, интересуется, выясняет, чем вы увлекаетесь и где были. От вас же максимум что приходит: "Норм, ок, позже". Это надоест в лучшем случае за день. И да — если вы не любите переписки, просто скажите об этом, предложите созвониться. Ничего страшного в этом нет. А вот эти ваши "норм" просто намекают, что или кандидат не годится, или вам просто все равно.
"Мы уже давно переписываемся"
Переписываетесь пару недель, а даже о том, чтобы созвониться, все никаких намеков? Вы ему уже отослали с десяток фото, он убедился, что на снимках вы, все идет нормально, но вот со встречей как-то не получается…
Милые девушки! Ну вы же не собираетесь сидеть вечно на сайте знакомств? Не попадайте в ловушку бесконечных переписок. Через день-два вы вполне можете и сами спросить его номер, если он не сделает это первым. Созвонитесь раза два-три и договаривайтесь о нормальной встрече. Разве не это конечная цель вашей регистрации на этом сайте?
"Пришли электронную почту"
Будьте очень осторожны в отношении любой личной информации, которую вы раскрываете, особенно до личной встречи. Мошенники тоже следят за сайтами знакомств и тоже могут просить и ваш адрес, и электронную почту, и даже "голые" фото — в зависимости от своих целей. В идеале для таких переписок вообще завести отдельную почту, чтобы она никак не пересекалась ни с какой вашей другой личной информацией.