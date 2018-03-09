Мать отдала родившейся без матки дочери свою

Орган трансплантировали 29-летней жительнице провинции Гуандун, которая страдает от абсолютного маточного фактора бесплодия — врожденного отсутствия матки. Донором стала ее мать, пишет Lenta.ru.

Трансплантация прошла 23 декабря 2017 года и продолжалась 15 часов. В операционной работали 20 хирургов, а для переноса матки использовался медицинский робот.

Женщина обратилась к врачам, когда узнала о первой трансплантации матки в Китае, которую выполнили в Сиане в 2015 году. По оценке специалистов, ее случай оказался труднее из-за менопаузы у донора.