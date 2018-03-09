пятница, 9 марта 2018 г.
"В детстве я не умела улыбаться. Была настоящим зверьком — замкнутой, нелюдимой. В школе у меня даже подруг не было". Наталья Водянова
Postimees
Мнение
Впрок
Олимпиада 2018
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Спорт
Ваш дом
Прогноз
Я любимая
Фигура
Здоровье
Интим
Мамочки
Семья и дом
Звездные дамы
Фэшн
К столу

Мать отдала родившейся без матки дочери свою

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Фото иллюстративное

ФОТО: Scanpix

В китайском городе Сиань, провинция Шэньси, прошла успешная операция по пересадке матки. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Орган трансплантировали 29-летней жительнице провинции Гуандун, которая страдает от абсолютного маточного фактора бесплодия — врожденного отсутствия матки. Донором стала ее мать, пишет Lenta.ru.

Трансплантация прошла 23 декабря 2017 года и продолжалась 15 часов. В операционной работали 20 хирургов, а для переноса матки использовался медицинский робот.

Женщина обратилась к врачам, когда узнала о первой трансплантации матки в Китае, которую выполнили в Сиане в 2015 году. По оценке специалистов, ее случай оказался труднее из-за менопаузы у донора.

Врачи утверждают, что восстановление пациентки после операции идет хорошо. Поскольку женщина пошла на пересадку, чтобы получить возможность завести ребенка, после выздоровления ее ждет искусственное оплодотворение.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ