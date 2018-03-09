пятница, 9 марта 2018 г.
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  • Матери поделились самыми странными советами по уходу за детьми

Матери поделились самыми странными советами по уходу за детьми

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Фото иллюстративное

ФОТО: Scanpix

Одна из участниц родительского форума Mumsnet предложила другим матерям рассказать, какой самый странный, смешной и идиотский совет они когда-либо получали от окружающих по поводу ухода за детьми.

Сама она поделилась такой удивительной рекомендацией: «Когда сын сильно плакал из-за прорезающихся зубов, сначала мне сообщили, что плакать детям полезно, так как развиваются легкие, и поэтому брать его на руки не нужно. А потом мне предложили с головой погрузить его в наполненную ванну, ведь так ему придется задержать дыхание, и он замолчит. А ничего, что ребенок просто утонет, если я последую этому совету?»

Пост был активно поддержан пользовательницами. Вот несколько примеров тех, мягко говоря, странных советов, которые получают матери:

  • «Не корми после года, молоко испортится».
  • «Когда мы пришли домой в очень жаркий день: "Не корми малыша сразу, подожди полчаса, а то у тебя молоко будет слишком горячим, и он обожжется”».
  •  «Весной, в прекрасную солнечную погоду, медсестра посоветовала моей подруге не выходить на прогулку с ее 13-недельным сыном, потому что “малышу гораздо лучше проводить весь день дома, так он сможет сфокусироваться на маме”», пишет Deti.mail.ru.
  • Другой матери посоветовали обращаться с ее «вечно голодным» ребенком, «как с алкоголиком», отучая его от пристрастия к бутылке с молоком.
  •  «Если будешь щекотать малышу пяточки, он будет заикаться».
  •  «По мнению моей бабушки, если я буду щекотать дочку или возить ее в коляске по булыжной мостовой, у нее будет эпилепсия».
  •  «Если я во время беременности буду поднимать на руки старшего, у малыша в животе может сломаться рука».
  •  «Если я буду плавать во время беременности, кости размягчатся, и я потеряю ребенка».
  •  «Если выходишь с младенцем на улицу после наступления темноты, его личико нужно закрывать: ночной воздух может быть опасным».
  •  «Не давайте ребенку спать днем, а то он не будет спать ночью».

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