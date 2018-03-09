Матери поделились самыми странными советами по уходу за детьми
9 марта 2018 г., 14:28
Одна из участниц родительского форума Mumsnet предложила другим матерям рассказать, какой самый странный, смешной и идиотский совет они когда-либо получали от окружающих по поводу ухода за детьми.
Сама она поделилась такой удивительной рекомендацией: «Когда сын сильно плакал из-за прорезающихся зубов, сначала мне сообщили, что плакать детям полезно, так как развиваются легкие, и поэтому брать его на руки не нужно. А потом мне предложили с головой погрузить его в наполненную ванну, ведь так ему придется задержать дыхание, и он замолчит. А ничего, что ребенок просто утонет, если я последую этому совету?»
Пост был активно поддержан пользовательницами. Вот несколько примеров тех, мягко говоря, странных советов, которые получают матери: