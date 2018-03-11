воскресенье, 11 марта 2018 г.
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Яркий свет перед сном вреден для детей

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Фото иллюстративное

ФОТО: Scanpix

Ученые советуют родителям за час до того, как малыши отправятся в постель, приглушать в комнате свет и не давать им планшеты или смартфоны.

Дело в том, что час воздействия яркого света почти полностью выключает производство «гормона сна» мелатонина в головном мозге ребенка, и этот гормон не начинает вырабатываться еще около 50 минут после того, как свет погашен. Мелатонин регулирует суточные ритмы, а значит и все основные процессы, происходящие в организме. В норме концентрация гормона растет в темное время суток и падает в течение дня. Нарушение нормального ритма синтеза мелатонина способно негативно сказаться не только на качестве сна, но и в целом на здоровье и развитии ребенка, передаеь Deti.mail.ru.

Об этом предупреждают всех родителей исследователи из Университета штата Колорадо (США), новая статья которых опубликована в журнале Physiological Reports. Особенно важно иметь в виду пагубное влияние яркого света на выработку мелатонина у детей в свете популярности различных электронных устройств, экраны которых как раз излучают сильное свечение. 

Как объяснила один из авторов исследования, Моник ЛеБуржуа, яркий свет, попадающий на сетчатку глаз по вечерам, производит каскад сигналов, поступающих в отделы мозга, которые регулируют циркадные (суточные) ритмы. Это приводит к подавлению выработки мелатонина и останавливает процесс перехода организма в состояние «биологической ночи». Для дошкольников это означает не только трудности с засыпанием и повышенную сонливость в течение дня. Хронический сбой суточных ритмов может вызвать нарушение нормального хода ряда биологических процессов, чрезвычайно важных для развития и здоровья детей.

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