Яркий свет перед сном вреден для детей

Дело в том, что час воздействия яркого света почти полностью выключает производство «гормона сна» мелатонина в головном мозге ребенка, и этот гормон не начинает вырабатываться еще около 50 минут после того, как свет погашен. Мелатонин регулирует суточные ритмы, а значит и все основные процессы, происходящие в организме. В норме концентрация гормона растет в темное время суток и падает в течение дня. Нарушение нормального ритма синтеза мелатонина способно негативно сказаться не только на качестве сна, но и в целом на здоровье и развитии ребенка, передаеь Deti.mail.ru.

Об этом предупреждают всех родителей исследователи из Университета штата Колорадо (США), новая статья которых опубликована в журнале Physiological Reports. Особенно важно иметь в виду пагубное влияние яркого света на выработку мелатонина у детей в свете популярности различных электронных устройств, экраны которых как раз излучают сильное свечение.