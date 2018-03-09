Семь признаков, что ваш ребенок будет невероятно успешным

У ребенка хорошие навыки чтения и письма

В новом исследовании, опубликованном в журнале «Личность и социальная психология», в 1960 году были проанализированы данные 346 660 школьников.

50 лет спустя ведущий автор исследования Мэрион Шпенглер и ее соавторы обнаружили, что отсутствие проблем с чтением и навыками письма связаны с получением более высокого уровня образования, престижной работы и более высокого дохода, пишет Soulpost.ru.

Малыш заинтересован в школьном образовании

Исследование Шпенглера показало, что вовлеченность в школьные занятия также является предвестником успеха. В своем пресс-релизе она заявила: «Наши исследования показали, что специфическое поведение детей в школе влияет на их дальнейшую жизнь».

Ребенок — ответственный ученик

Команда Шпенглера пришла к выводу, что быть ответственным учеником — посещать школу, выполнять домашнее задание и серьезно относиться к экзаменам – предполагает успех во взрослой жизни.

Малыш помогает в работе по дому

Если ребенок не моет посуду, это означает, что кто-то другой делает это за него. Таким образом он освобождается не только от работы, но и от того, что нужно проделать эту работу и что каждый из членов семьи должен внести свой вклад в общее дело.

Данное утверждение подтвердило 80-летнее исследование под названием «Исследование Гарвардского Гранта», которое показало, что самым большим предвестником успеха человека является то, выполняли ли они работу по дому в детстве.

Ребенок учится математике с раннего возраста

Метаанализ 2007 года данных 35000 дошкольников в США, Канаде и Англии показал, что совершенствование навыков математики на раннем этапе может внести свой вклад в дальнейший успех человека.

Исследователь Северо-западного университета и соавтор исследования Грег Дункан сказал по этому поводу вот что: «Первостепенное значение ранних математических навыков — знание чисел, их порядка и других элементарных математических понятий — один из ответов на вопрос о будущей успешности человека. Развитие ранних математических навыков предсказывает не только будущие достижения в математике, но и прогнозирует успехи в чтении».

Малыш бросает вызов своим родителям

Если ваш малыш бунтует, пересильте свой гнев, потому что вы, наверняка, растите успешного ребенка.

Исследование, опубликованное в «Психологии развития», отслеживало уровень доходов и образования детей, посещавших школы Люксембурга в 1960-х годах.

Те, кто был готов противостоять власти своих родителей, оставаться в школе дольше и с большей вероятностью продолжали учебу.

Ваш малыш смел

Психолог из Университета Пенсильвании Анжела Дакуорт обнаружила черту личности, которая сильно коррелировала с успехом — ею оказалась смелость.