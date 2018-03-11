Десять предметов, которые оказались гораздо грязнее, чем мы могли себе представить

AdMe.ru собрал список вещей, которые срочно надо почистить.

1. Спортивные сумки и рюкзаки

Приходите с тренировки и бросаете форму в корзину с грязным бельем? Справедливо. А что насчет спортивной сумки? Сможете ответить на вопрос, когда стирали ее в последний раз? Неприятно признавать, но помимо кроссовок и топа теперь там обитают микробы, запах пота и пыль. Не стоит расстраиваться.

Воспользуйтесь несколькими советами от Reebok: тряпичные сумки и рюкзаки легко очищаются в стиральной машине, а если материал изделия не терпит грубого воздействия, воспользуйтесь влажной тряпочкой и дезинфицирующим средством. Пыль и мелкие частички из сумки можно удалить липким валиком.

2. Клавиатура компьютера

Та же история, что и с пультом. Если рабочий стол мы протираем от пыли регулярно, то до отчистки клавиатуры руки доходят редко. Между клавишами забиваются частички пыли, крошки, шерсть животных, кожный жир. Еще хуже, если вы работаете с ноутбуком вне дома — в метро или кафе. Выделите время и устройте бой грязи, а эти 6 простых шагов помогут избавиться от мусора.

1. В целях безопасности отключите клавиатуру от сети.

2. Воспользуйтесь пылесосом. Скопившиеся крошки и пылинки не устоят перед ним.

3. Приобретите баллон со сжатым воздухом. Это специальное приспособление, которое продается в компьютерных магазинах и имеет с узкий длинный носик. Мощный поток воздуха очистит даже самые труднодоступные места.

4. Протрите клавиатуру спиртовой салфеткой или влажной тряпочкой. Так вы убьете бактерии с внешней стороны устройства.

5. Познакомьтесь с желейной салфеткой. Липкая основа и непревзойденная гибкость не оставят мелкому мусору шанса.

6. Аккуратно снимите клавиши, промойте их в мыльном растворе, очистите клавиатуру изнутри с помощью влажной тряпочки. Если не уверены в своих силах, попросите помощи у квалифицированных специалистов.

3. Экран смартфона

Спорим, если кто-то и протирал экран смартфона, то только из-за бликов. А ведь вы достаете его везде: в транспорте, больнице, магазине. Гаджет контактирует не только с руками, но и с нежной кожей щеки. Стоит ли удивляться, что на лице могут появиться воспаления и угри. Старайтесь как можно чаще протирать телефон антибактериальной салфеткой. Для углубленных деталей, разъемов для наушников и динамиков используйте зубочистки или ватные палочки. Кончик ватки можно заострить и смочить антибактериальным раствором. Не забывайте заботиться не только о своем здоровье, но и о близких.

4. Ключи

Вспомните, сколько раз вы роняли ключи на пол подъезда или лифта, а теперь сравните с количеством раз, когда протирали их. Содержать ключи в чистоте поможет лимонный сок с солью. Протрите их смесью и насухо вытрите — так ключи останутся чистыми и на них не появится ржавчина.

5. Пластиковые карты