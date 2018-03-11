Двадцать хитростей от шеф-повара, которые упростят вашу жизнь

AdMe.ru подготовил для вас 20 универсальных советов, которые помогут чувствовать себя на кухне как рыба в воде.

1. Как спасти пересоленный суп

Есть много способов, в частности, можно окунуть в суп марлю с небольшим количеством крупы и проварить: каша впитает в себя излишек соли. Также можно опустить в кастрюлю столовую ложку с кубиком сахара-рафинада: когда сахар начнет таять, вынимаем ложку и повторяем процедуру с другим кубиком сахара.

2. Как сделать говядину нежной

Если ваша цель — сделать стейк, а не отбивную, то, чтобы говядина была мягче, нужно замариновать ее перед приготовлением в майонезе.

3. Кукуруза

Оставшийся початок отварной кукурузы можно использовать для салата. Для этого достаточно срезать острым ножом кукурузные зерна.

4. Чтобы сохранить насыщенный вкус блюда

Нагревайте тарелки перед подачей горячего блюда и охлаждайте — перед подачей холодного. Такая небольшая хитрость поможет сохранить насыщенный вкус и свежесть блюда.

5. Как просто отделить желток

Вместо новомодных кухонных аксессуаров для отделения желтка от белка можно использовать обычную пластиковую бутылку.

6. Молоко и картофельное пюре

Картофельное пюре не следует разбавлять холодным молоком — от этого оно приобретает серый цвет. Хорошее пюре получится, если молоко довести до кипения и добавить его горячим.

7. Вкусный лед

Вкусную приправу для блюд можно сделать, если накрошить в формочки для льда зелень и смешать ее с оливковым маслом. Помимо этого, можно сделать вкусный лед для напитков с дольками лимона, апельсина, листиками мяты и кусочками ягод.

8. Замороженное вино

Способом, описанным выше, можно заморозить и вино, чтобы затем использовать его в кулинарных экспериментах.

9. Если хлеб начал черстветь

Есть множество способов приготовить блюдо из хлеба помимо стандартных бутербродов. Один из них — сырный хлеб — отличное блюдо на скорую руку и сразу для всей семьи.

10. Чтобы сохранить овощи

Чтобы сохранить дольше, например, сельдерей и брокколи, их можно завернуть в фольгу.

11. Освежить выпечку

Для того чтобы придать холодной пицце свежий аромат и вкус, можно подогреть ее на сковороде, а не в микроволновке.

12. Чтобы не чернел авокадо

Авокадо не будет чернеть на срезе, если сбрызнуть его яблочным уксусом и хранить с долькой лука.

13. Как сделать любой нож удобным для резки

Чтобы рукоятка ножа не скользила при резке, просто закрепите на ней несколько канцелярских резинок по всей длине.

14. Замена майонезу

Если вдруг кончился майонез, но нашлась сметана, то с ее помощью можно легко организовать замену первому: достаточно смешать ее с желтком сваренного вкрутую яйца и ложкой горчицы.

15. Если вянет нарезанный лук

Нарезанный лук сохраняет свежесть, если положить его на блюдце, посыпанное солью. Также можно обернуть его пищевой пленкой или смазать растительным маслом и сложить в контейнер.

16. Секрет вкусной гречки

Каша из обжаренной гречневой крупы быстрее варится, получается рассыпчатой и ароматной. Крупу насыпают на чугунную сковородку или на противень и обжаривают в духовке в течение нескольких минут.

17. Избавить посуду от запаха

Если посуда сохранила запах рыбы или лука, ее следует ополоснуть водой с уксусом — запах исчезнет.

18. Кофе в турке

Чтобы кофейная гуща осела на дно турки, надо добавить чайную ложку холодной воды и подождать полминуты. А потом наливать кофе в чашку.

19. Чтобы сохранить хлеб свежим

Хлеб дольше останется свежим, если в хлебницу положить кусочек яблока.

20. Хрустящая картошка