Восемь фраз, которые мужчины хотят, чтобы мы перестали говорить

1. «Ты все равно не поймешь»

Твой мужчина хочет быть рядом, хочет помочь тебе. Если он спрашивает, что тебя беспокоит, а ты говоришь, что он все равно не поймет, он расстроится, что ты не открываешься ему. К тому же, как ты можешь знать, поймет он или нет, если даже не пробуешь рассказать? Он может удивить тебя, пишет Soulpost.ru.

2. «Оставь меня в покое»

Не говори этого, если только это не всерьез. Иначе он будет уважать твое желание сохранить дистанцию, и тогда ты уже будешь злиться на него за то, что он делает ровно то, о чем ты его попросила. Если ты хочешь поговорить, тогда не говори, чтобы он оставил тебя в покое.

3. «У меня голова болит»

Ты не обязана быть в настроении для секса 24 часа в сутки. Но мужчины ненавидят слышать одни и те же отговорки каждый раз. Если у тебя нет настроения, так и скажи. Не нужно врать о том, что у тебя болит голова, или что ты устала, если следующие три часа собираешься смотреть сериалы.

4. «Ты считаешь ее красивой?»

Хотя твой мужчина любит тебя, это не значит, что он перестал обращать внимание на других женщин и даже объективно их оценивать. Заставлять его смотреть тебе в глаза и говорить, считает ли он какую-то девушку красивой — это странно и неприятно для вас обоих, так зачем вообще задавать этот вопрос?

5. «Делай, что хочешь»

Эта фраза никогда не значит то, о чем в ней говорится. Когда ты говоришь ему делать то, что он хочет, это значит, что ты хочешь, чтобы он делал то, что ТЫ хочешь, но ты не собираешься заставлять его слушать тебя. Хотя он свободен делать то, что сам хочет, если он сделает не по-твоему, ты будешь злиться.

6. «Мой бывший никогда так не делал»

Твой мужчина не хочет слышать о том, что и как делал твой бывший. Если твой экс на самом деле был лучше него, так почему ты не с ним?

7. «Я выгляжу в этом толстой?»

Тебе не нужно второе мнение по каждой вещи, которую ты покупаешь. Ты сама можешь определить, нравишься ты себе в каком-то платье или нет. Если ты спрашиваешь мужчину, плохо ли ты выглядишь, и если это действительно так, ему придется либо соврать, либо готовься услышать правду.

8. «Нам нужно поговорить»