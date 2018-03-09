Вот рецепт пирога на минералке, который подойдет даже самым занятым из нас

Вот что вам понадобится для приготовления пирога:

1 стакан минеральной воды;

1 стакан сахара;

2 стакана муки;

1 пакетик разрыхлителя;

1/2 стакана растопленного сливочного масла;

2 ст. л. какао.

Вот что нужно делать:

1) Смешайте сухие ингредиенты - муку, разрыхлитель и сахар, пишет Lifter.com.ua.

2) Залейте все минеральной водой и хорошо перемешайте с помощью венчика или блендера.

3) Затем влейте к смеси тонкой струйкой растопленное сливочное масло и опять все хорошо перемешайте, используя блендер.

4) Разделите готовое тесто на две неравные части. К меньшему количеству теста добавьте какао.

5) Первую часть теста вылейте в форму, смазанную маслом или застеленную пергаментной бумагой.

6) Вторую часть теста (та, что с какао) вылейте поверх первой. Поставьте пирог в разогретую духовку на 45 минут.