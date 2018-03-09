Вот рецепт пирога на минералке, который подойдет даже самым занятым из нас

Этот простой пирог получается очень мягким и пышным, пишет Sanatate in Bucate. Он готовится очень быстро, эдакий экспресс-вариант для очень занятых. Нужно смешать несколько вполне доступных ингредиентов, поставить десерт в духовку и забыть о нем на 45 минут.
Вот что вам понадобится для приготовления пирога:
1 стакан минеральной воды;
1 стакан сахара;
2 стакана муки;
1 пакетик разрыхлителя;
1/2 стакана растопленного сливочного масла;
2 ст. л. какао.
Вот что нужно делать:
1) Смешайте сухие ингредиенты - муку, разрыхлитель и сахар, пишет Lifter.com.ua.
2) Залейте все минеральной водой и хорошо перемешайте с помощью венчика или блендера.
3) Затем влейте к смеси тонкой струйкой растопленное сливочное масло и опять все хорошо перемешайте, используя блендер.
4) Разделите готовое тесто на две неравные части. К меньшему количеству теста добавьте какао.
5) Первую часть теста вылейте в форму, смазанную маслом или застеленную пергаментной бумагой.
6) Вторую часть теста (та, что с какао) вылейте поверх первой. Поставьте пирог в разогретую духовку на 45 минут.
7) Выньте пирог из духовки, дайте ему остыть, сверху украсьте сахарной пудрой, рубленными орехами, свежими ягодами или шоколадной глазурью.