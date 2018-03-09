суббота, 10 марта 2018 г.
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  • Вот рецепт пирога на минералке, который подойдет даже самым занятым из нас

Вот рецепт пирога на минералке, который подойдет даже самым занятым из нас

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Фото иллюстративное

ФОТО: Scanpix

Этот простой пирог получается очень мягким и пышным, пишет Sanatate in Bucate. Он готовится очень быстро, эдакий экспресс-вариант для очень занятых. Нужно смешать несколько вполне доступных ингредиентов, поставить десерт в духовку и забыть о нем на 45 минут.

Вот что вам понадобится для приготовления пирога:

    1 стакан минеральной воды;

    1 стакан сахара;

    2 стакана муки;

    1 пакетик разрыхлителя;

    1/2 стакана растопленного сливочного масла;

    2 ст. л. какао.

Вот что нужно делать:

1) Смешайте сухие ингредиенты - муку, разрыхлитель и сахар, пишет Lifter.com.ua.

2) Залейте все минеральной водой и хорошо перемешайте с помощью венчика или блендера.

3) Затем влейте к смеси тонкой струйкой растопленное сливочное масло и опять все хорошо перемешайте, используя блендер.

4) Разделите готовое тесто на две неравные части. К меньшему количеству теста добавьте какао.

5) Первую часть теста вылейте в форму, смазанную маслом или застеленную пергаментной бумагой.

6) Вторую часть теста (та, что с какао) вылейте поверх первой. Поставьте пирог в разогретую духовку на 45 минут.

7) Выньте пирог из духовки, дайте ему остыть, сверху украсьте сахарной пудрой, рубленными орехами, свежими ягодами или шоколадной глазурью.

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