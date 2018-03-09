Названы лучшие способствующие похудению продукты

Мнение экспертов о продуктах, способствующих активному жиросжиганию и похудению, опубликовал «ВладТайм». В частности, одним из наиболее действенных в этом плане признан грейпфрут. Его ежедневное употребление в объеме 250 граммов дает возможность от 2 килограммов лишнего веса, отметили специалисты.

Помимо этого, худеть хорошо помогает зеленый чай - 4 чашки напитка в день. Приправленная перцем острая еда содержит компоненты, которые плавят жир в теле человека, пишет Medikforum.ru.

Другая полезная в деле похудения специя – это корица: она способствует снижению уровня сахара в крови, что не позволяет жировой ткани активно скапливаться, и в то же время защищает от вспышек аппетита. Позволяет стать стройнее и употребление яблочного уксуса, который обладает способностями дробить липиды (жировые клетки), ускорять вывод токсинов и купировать тягу к сладкому.