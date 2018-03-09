Родительские поцелуи очень опасны для детских зубов

В последнее время многочисленные знаменитости, ставшие родителями, стали выкладывать в сеть снимки, на которых они целуют своих отпрысков прямо в губы. При этом несложно предположить, что у малышей еще не выросли коренные зубы, что и послужило поводом для комментариев со стороны британских стоматологов. Их критике подверглись такие звездные родители, как Дэвид Бекхэм, Кэти Прайс и Оливия Уайлд. Отметим, что данное проявление нежности критикуется и со стороны многочисленных рядовых пользователей интернета, которые считают такие поцелуи «неправильными» и «странными», пишет Medikforum.ru.

«Зубы ребенка не способны противостоять воздействию вредных бактерий, что делает их более уязвимыми перед инфекциями, - говорит известный британский дантист доктор Ричард Маркес. - У детских зубов иная разновидность эмали и дентина, чем у взрослых зубов. Эта эмаль тоньше, она не так прочна, как у взрослых людей, и чаще подвергается кариесу. Именно поэтому родители не должны передавать детям свою слюну с поцелуями, так как тем самым передаются и опасные бактерии. Они могут даже повлиять на мягкие ткани и десны перед тем, как зубы ребенка полностью сформируются».