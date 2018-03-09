Развенчан миф о красивых модельных фигурах

Образ модельной фигуры из глянцевых изданий и рекламы является для многих женщин идеалом, к которому следует стремиться. Но ученые утверждают: достичь безупречной фигуры «как у моделей» в реальной жизни просто невозможно.
Исследование социологов, проведенное по заказу британского журнала о красоте и здоровье Byrdie, показало: хотя движение бодипозитива и набирает обороты, массовое сознание пока не может побороть нереалистичный модельный образ тела как эталон красивой фигуры. Но насколько это реально – стать обладательницей модельной фигуры для обычной женщины?
Проанализировав статистику о типах женского телосложения, социологи пришли к выводу о том, что идеальная модельная фигура – это то, что не может существовать в реальной жизни, пишет Medikforum.ru.
В частности, говорят эксперты, в реальности невозможно существование женского тела без жировых скоплений и целлюлита. У более 90% женщин целлюлит проявляется все явственнее из-за действия гормонов.
«С возрастом у женщин падает уровень эстрогена, вследствие чего снижается кровообращение и производство коллагена. Как итог: жировые клетки проступают через коллаген и мы видим целлюлит», - рассказали авторы работы.
Кроме того, у подавляющего большинства женщин имеются стрии – растяжки на коже. Анализ статистики свидетельствуют, что стрии есть у 70% женщин по причине беременности или быстрого набора веса. При этом косметологические процедуры позволяют избавиться от них лишь частично.
Исследователи резюмировали, что образ модельной фигуры, лишенной изъянов, создан искусственно и расходится с понятиями здорового тела. Сравнивая себя с этим образом, женщины чувствуют неуверенность, их самооценка падает, а восприятие собственной фигуры становится неадекватным.
«Движение за расширение представлений о женских фигурах не может пока преодолеть силу влияния этого нереалистичного образа модельной фигуры. Давно пора понять, что этот образ создан искусственно и расходится с реальностью», - подчеркнули эксперты.