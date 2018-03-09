Легко и просто: куриные котлетки с манкой

Котлеты по этому рецепту понравятся детям, ведь получаются мягкими и ароматными, пишет Ivona.bigmir.net .

Пропустить через мясорубку филе и лук. Смешать фарш с манкой, яйцами, сметаной, приправить солью и перцем. Накрыть фарш пищевой пленкой и поместить в холодильник на полчаса. Нагреть сковороду, сформировать котлеты и жарить на растительном масле с двух сторон до готовности.