Легко и просто: куриные котлетки с манкой
9 марта 2018 г., 17:49
Классические котлеты делают из мясного фарша, но впоследствие научились их делать из рыбы, печени или вовсе без мясной начинки.
Котлеты по этому рецепту понравятся детям, ведь получаются мягкими и ароматными, пишет Ivona.bigmir.net.
Ингредиенты
Куриное филе 1 кг
Репчатый лук 2 шт.
Яйца 5 шт.
Манная крупа 7 ст.л.
Сметана 6 ст.л.
Специи, растительное масло
Приготовление
Пропустить через мясорубку филе и лук. Смешать фарш с манкой, яйцами, сметаной, приправить солью и перцем. Накрыть фарш пищевой пленкой и поместить в холодильник на полчаса. Нагреть сковороду, сформировать котлеты и жарить на растительном масле с двух сторон до готовности.