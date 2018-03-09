суббота, 10 марта 2018 г.
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Легко и просто: куриные котлетки с манкой

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Фото иллюстративное

ФОТО: Scanpix

Классические котлеты делают из мясного фарша, но впоследствие научились их делать из рыбы, печени или вовсе без мясной начинки.

Котлеты по этому рецепту понравятся детям, ведь получаются мягкими и ароматными, пишет Ivona.bigmir.net.

Ингредиенты

Куриное филе 1 кг

Репчатый лук 2 шт.

Яйца 5 шт.

Манная крупа 7 ст.л.

Сметана 6 ст.л.

Специи, растительное масло

Приготовление

Пропустить через мясорубку филе и лук. Смешать фарш с манкой, яйцами, сметаной, приправить солью и перцем. Накрыть фарш пищевой пленкой и поместить в холодильник на полчаса. Нагреть сковороду, сформировать котлеты и жарить на растительном масле с двух сторон до готовности.

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