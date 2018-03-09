Главный ключ к сердцу мужчины по знаку Зодиака

Скорпион. Комплименты, объятия, поцелуи — все это ключи к сердцу вашего любимого мужчины. Скорпионы любят, когда женщина сама оказывает им знаки внимания — это помогает мужчине почувствовать себя уверено. В свою очередь, ваш возлюбленный не будет стоять на месте и попытается поддаться вашему соблазнению. Однако Скорпион может не понять ваших намерений и воспримет ваши ухаживания как попытку завести мимолетный роман.

Чтобы влюбить в себя Скорпиона, нужно постоянно удивлять его. Вы должны открывать перед ним что-то новое в себе и рои этом намекать, что это еще не предел ваших возможностей.

Чтобы он не заскучал рядом с вами, иногда вам нужно подразнить его своей недоступностью. Не забывайте, что Скорпион ценит в отношениях страсть, поэтому не нужно держать его в «сексуальном голоде» слишком долго, иначе он просто потеряет к вам интерес.

Стрелец. Стрельцам важно, чтобы ими восхищались, особенно это касается близкого окружения. Вы сможете завоевать его любовь, только если всегда будете боготворить его. Иногда его мысли и идеи будут скучны и далеки от реальности, но даже в этом случае вы должны слушать его с интересом и задавать вопросы. Ваша правильность и приземленное мышление могут отпугнуть любимого мужчину, поэтому и вы должны стремиться к чему-то новому.

Некоторые высказывания мужчины-Стрельца могут быть настолько нелогичными, что разозлят вас. Поэтому вам придется научиться проявлять терпение и мириться с тем, что ваш мужчина немного отличается от других.

Критика и скандалы моментально разрушат ваши отношения.

Козерог. Козероги отличаются серьезностью и целеустремленностью. Карьера для них намного важнее любовных приключений, поэтому находиться в поисках своей единственной они могут очень долго. Однако если приложить усилия, то можно растопить сердце даже самого холодного и строгого мужчины. В первую очередь, не нужно навязывать ему планы о вашем совместном будущем, тем самым нарушая привычный порядок его жизни. Наоборот, покажите, что вы также больше заинтересованы работой, а семья и домашний уют — лишь ваша маленькая мечта. Не бойтесь рассказывать Козерогу о своих стараниях, а в трудных ситуациях просите у него совета. Деловая и успешная женщина увлечет его намного больше, чем нежная и романтичная.

Водолей. По своей натуре Водолеи — изобретатели. Им нравится создавать что-то новое и тем самым делать этот мир лучше. Кроме того, представитель этого знака Зодиака не любит сковывать себя отношениями, считая, что это пустая трата времени. Но стоит ему встретить подходящую женщину, как его мнение тут же меняется. Чтобы завоевать его сердце, нужно стать той, которую он искал всю свою жизнь. Во-первых, не давайте Водолею скучать. Это не значит, что вы должны рассказывать глупые истории и водить его по шумным местам. Лучше пригласите его в музей или посетите экспериментальную выставку.

Мужчина-Водолей желает развиваться и получать новые знания независимо от возраста, а значит, и его спутница должна поддерживать его интересы.

Рыбы. Мужчина-Рыбы готов на все ради возлюбленной, но только если она будет стоить его стараний. Представители данного знака Зодиака — самая легкая добыча для женщин. Они открыты, покладисты, и любые отношения рассматривают как серьезные и долгосрочные. Однако если вы будете с ним резкой и грубой, то он не побоится вычеркнуть вас из своей жизни. Чтобы покорить Рыб, расскажите им о своих намерениях.

Иногда вы можете воспользоваться хитростью и сказать, что он — ваша первая и единственная любовь. Рыбы считают, что о настоящих чувствах врать просто невозможно, а значит, он обязательно поверит вашим словам.