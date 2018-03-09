Главный ключ к сердцу мужчины по знаку Зодиака

Любовь — прекрасное и удивительное чувство, особенно когда она взаимна. Привлечь внимание любимого мужчины и найти ключ к его сердцу несложно: для этого всего лишь необходимо узнать его знак Зодиака.
Когда мы влюбляемся, то боимся, что наши чувства не будут взаимными. С точки зрения психологии женщины намного дольше и болезненнее переживают безответную любовь, нежели мужчины. Чтобы избежать этого, необходимо сразу же найти ключ к сердцу возлюбленного. Чтобы обратить на себя внимание мужчины, для начала нужно узнать его знак Зодиака. Таким образом вы сможете расположить к себе любимого, опираясь на его характер и предпочтения. Эксперты расскажут вам, как влюбить в себя различных представителей зодиакального круга, пишет Rus.tvnet.lv.
Овен. Если Овны ставят цели, то они всегда достигают их. По своей натуре они завоеватели и любят, когда все происходит так, как они хотят.
Их партнерша, наоборот, должна обладать легким характером. Ее задача — доказать своему любимому, что в паре доминирует только он, а она лишь является его музой, которая вдохновляет на новые поступки.
Чтобы завоевать сердце Овна, нужно проявить слабость, иногда даже беспомощность. Если он пригласил вас на свидание, позвольте ему самостоятельно выбрать место и время. Ни в коем случае не проявляйте решительность и уверенность и никогда не спорьте с ним, иначе совместное будущее вам не светит.
Телец. Ни для кого не секрет, что Тельцы немного ленивы. Они не склонны к изменам и обычно проводят всю свою жизнь с одной-единственной женщиной. Однако даже уравновешенного Тельца может разозлить женщина, которая нарушает порядок и гармонию в его доме.
Если вы хотите связать свою жизнь с представителем этого знака Зодиака, то с первых встреч должны проявить себя как хранительница очага. В общении с Тельцом демонстрируйте практичность и спокойствие.
Не стоит постоянно намекать на желание пойти в дорогостоящий ресторан: через некоторое время после начала отношений лучше проявить инициативу и приготовить романтический ужин дома. Не забудьте украсить стол дополнительными атрибутами, такими, как свечи, цветы, красивые салфетки.
Близнецы. Представители воздушной стихии избегают общения со слишком серьезными и высокомерными людьми, потому что ценят легкость и простоту. Поэтому, если вы хотите завоевать сердце Близнецов, вы должны быть веселой и легкой на подъем. Иногда у этого представителя зодиакального круга возникают сумасшедшие мысли, и вы сможете покорить его, если поддержите какую-нибудь нестандартную затею.
Если на первом свидании вы захотите посидеть в каком-либо тихом и уютном месте, то можете считать, что эта встреча была последней. Кроме того, Близнецы ценят свою свободу, поэтому вы должны смириться с тем, что иногда он захочет побыть наедине с собой или своими друзьями. Если союз со сумасбродным и свободолюбивым человеком не пугает вас, то смело приступайте к активным действиям.
Рак. Если вы сумеете покорить сердце Рака, то будьте уверены: ваш союз будет вечным. Представители этого знака Зодиака ценят домашний уют. Рак-мужчина будет покладистым мужем и заботливым отцом, но только в том случае, если его жена будет любящей и хозяйственной.
С первой встречи вы должны показать ему серьезность своих намерений. Ваша задача — доказать Раку, что роман с ним не будет мимолетным, что в нем вы видите будущего супруга и отца своих детей.
Романтические прогулки, разговоры о совместном будущем, объятия — все это буквально растопит его сердце. Однако прежде, чем приступать к завоеванию его сердца, вы должны запомнить, что Раки не любят ревнивых женщин. Одна сцена ревности, и вы потеряете его навсегда.
Лев. Лев с рождения чувствует себя королем, все остальные люди — подданные. Представитель этого знака Зодиака никогда не будет с женщиной, которая попытается оставить его в тени. Поэтому вы всегда должны восхищаться своим возлюбленным, даже если в его достижениях нет ничего особенного.
Чтобы утвердить свою позицию в его жизни, старайтесь говорить ему комплименты как можно чаще. Ни в коем случае не приглашайте Льва на свидание в дешевый ресторан, иначе все ваши старания обернутся крахом. Если сам Лев — король, то его спутница, несомненно, должна быть королевой. Вы должны выглядеть так, чтобы его друзья немного завидовали ему. Станьте более яркой и заметной, и вы сможете покорить сердце Льва.
Дева. Девы не торопятся связать себя узами брака и могут находиться в поисках полжизни. Однако если они встретят свою вторую половинку, то до конца дней будут окружать ее своей любовью и заботой. Так как же завоевать сердце Девы? Несмотря на их стремление к идеалу, влюбить в себя мужчину-Деву несложно. Достаточно показать, что только вы заслуживаете место рядом с ним.
Вы должны продемонстрировать свое трудолюбие, ухаживать за собой и своим здоровьем. Он обязательно оценит ваши старания и поймет, что хочет провести всю жизнь именно с вами.
Однако оттолкнуть мужчину-Деву еще проще, чем привлечь его внимание, особенно если вы переборщите с комплиментами. Конечно, ваш любимый мужчина самый умный, красивый и обаятельный, но не нужно без умолку говорить ему об этом. Такая активность может насторожить его, что вскоре приведет к расставанию.
Весы. Больше всего в жизни Весы ценят спокойствие и уют, и им нужна женщина, которая сможет создать в доме желанную гармонию. Ваша задача — показать любимому мужчине, что вы не только спокойная и покладистая, но и самоуверенная. Если Овны предпочитают принимать все важные решения самостоятельно, то
Весы не любят брать на себя такой груз ответственности. Иногда им просто необходима помощь и забота возлюбленной, и если вы хотите завоевать его сердце, то не бойтесь выглядеть в его глазах более сильной.
Не стесняйтесь делать первый шаг и назначать свидание и обязательно говорите ему комплименты. Любой незначительный знак внимания может открыть вам путь к сердцу возлюбленного.
Скорпион. Комплименты, объятия, поцелуи — все это ключи к сердцу вашего любимого мужчины. Скорпионы любят, когда женщина сама оказывает им знаки внимания — это помогает мужчине почувствовать себя уверено. В свою очередь, ваш возлюбленный не будет стоять на месте и попытается поддаться вашему соблазнению. Однако Скорпион может не понять ваших намерений и воспримет ваши ухаживания как попытку завести мимолетный роман.
Чтобы влюбить в себя Скорпиона, нужно постоянно удивлять его. Вы должны открывать перед ним что-то новое в себе и рои этом намекать, что это еще не предел ваших возможностей.
Чтобы он не заскучал рядом с вами, иногда вам нужно подразнить его своей недоступностью. Не забывайте, что Скорпион ценит в отношениях страсть, поэтому не нужно держать его в «сексуальном голоде» слишком долго, иначе он просто потеряет к вам интерес.
Стрелец. Стрельцам важно, чтобы ими восхищались, особенно это касается близкого окружения. Вы сможете завоевать его любовь, только если всегда будете боготворить его. Иногда его мысли и идеи будут скучны и далеки от реальности, но даже в этом случае вы должны слушать его с интересом и задавать вопросы. Ваша правильность и приземленное мышление могут отпугнуть любимого мужчину, поэтому и вы должны стремиться к чему-то новому.
Некоторые высказывания мужчины-Стрельца могут быть настолько нелогичными, что разозлят вас. Поэтому вам придется научиться проявлять терпение и мириться с тем, что ваш мужчина немного отличается от других.
Критика и скандалы моментально разрушат ваши отношения.
Козерог. Козероги отличаются серьезностью и целеустремленностью. Карьера для них намного важнее любовных приключений, поэтому находиться в поисках своей единственной они могут очень долго. Однако если приложить усилия, то можно растопить сердце даже самого холодного и строгого мужчины. В первую очередь, не нужно навязывать ему планы о вашем совместном будущем, тем самым нарушая привычный порядок его жизни. Наоборот, покажите, что вы также больше заинтересованы работой, а семья и домашний уют — лишь ваша маленькая мечта. Не бойтесь рассказывать Козерогу о своих стараниях, а в трудных ситуациях просите у него совета. Деловая и успешная женщина увлечет его намного больше, чем нежная и романтичная.
Водолей. По своей натуре Водолеи — изобретатели. Им нравится создавать что-то новое и тем самым делать этот мир лучше. Кроме того, представитель этого знака Зодиака не любит сковывать себя отношениями, считая, что это пустая трата времени. Но стоит ему встретить подходящую женщину, как его мнение тут же меняется. Чтобы завоевать его сердце, нужно стать той, которую он искал всю свою жизнь. Во-первых, не давайте Водолею скучать. Это не значит, что вы должны рассказывать глупые истории и водить его по шумным местам. Лучше пригласите его в музей или посетите экспериментальную выставку.
Мужчина-Водолей желает развиваться и получать новые знания независимо от возраста, а значит, и его спутница должна поддерживать его интересы.
Рыбы. Мужчина-Рыбы готов на все ради возлюбленной, но только если она будет стоить его стараний. Представители данного знака Зодиака — самая легкая добыча для женщин. Они открыты, покладисты, и любые отношения рассматривают как серьезные и долгосрочные. Однако если вы будете с ним резкой и грубой, то он не побоится вычеркнуть вас из своей жизни. Чтобы покорить Рыб, расскажите им о своих намерениях.
Иногда вы можете воспользоваться хитростью и сказать, что он — ваша первая и единственная любовь. Рыбы считают, что о настоящих чувствах врать просто невозможно, а значит, он обязательно поверит вашим словам.
Самое главное — не бойтесь уделять ему чуть больше внимания, и поверьте — он никогда не сочтет вас слишком навязчивой.