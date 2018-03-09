Восемь признаков того, что этот брак не будет последним! Наблюдения адвокатов

Американские адвокаты по разводам зарабатывают свой хлеб на разделе имущества. Им нет смысла браться за «бесперспективных» супругов, которые сегодня поссорились, а завтра помирились.

Нет, им, как стервятникам, нужна надежная добыча, и они научились ее видеть. Вот их восемь признаков семейных пар, которые в обозримом будущем — распадутся.

1. Вы молчите

На самом деле ругаться в браке — нормально. Выяснять отношения, спорить, ссориться, чтобы затем мириться снова. Это жизнь и живые отношения. Когда в конфликтах вы оба молчите, вы расписались, что не собираетесь и не хотите ничего менять. Ваш брак для вас обоих умер, передает Goodhouse.ru.

2. У вас скучная сексуальная жизнь

Или ее нет. Банально, но факт: людям нужен секс (мы не берем в расчет браки, заключенные в глубокой старости, хотя и там это может быть важной компонентой). И его отсутствие служит либо сигналом, либо причиной грядущего распада.

3. У вас мало общего

Хотя противоположности действительно притягиваются, вместе удерживает людей общность интересов. И рассказы про то, как, например, жили долго и счастливо тихая девочка-зануда и местный хулиган оставим комедийным кинофильмам. В жизни так не бывает. 1.jpg

4. Вы ставите карьеру выше семьи

Это красиво только в кино, где главный герой/героиня в конце фильма все понимает и возвращается в объятия родных. В реальности вы однажды понимаете, что с вашей замечательной работы вас никто больше не ждет.

5. Вы ненавидите индивидуальность другого

Пренебрегаете мнением супруга и даже его вкусами. Нет, то что он не такой сообразительный как вы или не настолько ловкий в чем-то — вас раньше не смущало. Однако, если вас стало это раздражать, а не принимать как должное, ну…

6. Вы не уважаете язык любви другого

Чтобы было понятно: язык любви, это способ, каким вам выражают свою приязнь. Он разный. Для кого-то это совместные дела или отдых. Время проведенное вместе в молчании или беседы обо всем на свете. Для других это советы другому и получение советов для себя. Кто-то ценит материальные подарки, а кто-то прямо сказанную благодарность. Здесь перечислено шесть языков любви.

Если вы не уважаете или даже не понимаете, что именно важно вашему партнеру, ваш брак недолговечен.

7. Вы скрываете свои расходы

Заначки или просто умолчание о доходах — еще один надежный признак недоверия (а чего же еще?). Нет честности в деньгах, нет безопасного будущего.

8. Вы избегаете выяснять отношения прямо