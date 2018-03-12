Чеснок помогает похудеть и укрепить организм

Чеснок с незапамятных времен считается одним из главных природных профилактических средств от простудных заболеваний, благоприятно воздействующим на организм и сохраняющим здоровье человека. Однако многие люди отказываются его употреблять из-за единственного неприятного качества - резкого запаха, пишет Medikforum.ru.

При термической обработке в чесноке несколько уменьшается содержание эфирных масел, что немного снижает эффективность данного продукта в противостоянии с инфекционными заболеваниями. Это, как утверждают специалисты, единственный «минус» жареного чеснока, а все остальные его полезные качества сохраняются. К тому же, он отлично сочетается с различными блюдами и придает им приятный пикантный вкус.

Жареный чеснок, является высококалорийным, как и все приготовленные подобным образом продукты, однако этот ингредиент обладает ферментами, расщепляющими жиры, поэтому о фигуре (наборе лишних килограммов) можно не беспокоиться. Отлично переносит чеснок и сохраняет все свои уникальные целебные качества при тушении с овощами, а также придает блюду особый аромат.