Основные правила макияжа для женщин в возрасте

Представляем несколько советов по макияжу для женщин в возрасте:

1. Выбираем тональное средство

Тональный крем, который был идеальным в 30, сейчас уже не поможет. В ваши годы главная задача – это выравнивание тона, поэтому мы рекомендуем жидкие тональные кремы, такие как ВВ и СС-кремы. Они достаточно густые и увлажняющие, легко скрывают изъяны кожи, пишет Medikforum.ru.

2. Обращаем внимание на брови

Ваши брови уже начали терять свой цвет и густоту, поэтому вам необходимо их подкрашивать. Вы можете использовать как карандаш, так и специальные пудры и помады для бровей – главное их цвет должен быть максимально близким к вашему.

3. Замените подводку для глаз карандашом

Карандаш лучше ложится на глаза, да и оттенков у карандашей гораздо больше.

4. Правильно выбирайте помаду

Идеально будут смотреться помады цвета немного темнее вашего естественного. Избегайте помад с перламутровым блеском.

5. Меньше пудры и румян

Зрелая кожа уже не выделяет много кожного жира и поэтому не так блестит. Пудра будет только подчеркивать ваши морщины, хорошим выходом из положения могут быть жидкие румяна и тени для глаз.

Тушь покупайте водостойкую и не красьте нижние ресницы, это выделяет темные круги под глазами. Тени должны быть мягких пастельных тонов без шиммерных средств.

7. Используйте минимум косметики