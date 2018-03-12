Основные правила макияжа для женщин в возрасте

Женщины за сорок делают макияж, чтобы выглядеть моложе и скрыть возрастные недостатки кожи. Но, к сожалению не все знают, как правильно следить за собой и делать макияж в этом возрасте.
Представляем несколько советов по макияжу для женщин в возрасте:
1. Выбираем тональное средство
Тональный крем, который был идеальным в 30, сейчас уже не поможет. В ваши годы главная задача – это выравнивание тона, поэтому мы рекомендуем жидкие тональные кремы, такие как ВВ и СС-кремы. Они достаточно густые и увлажняющие, легко скрывают изъяны кожи, пишет Medikforum.ru.
2. Обращаем внимание на брови
Ваши брови уже начали терять свой цвет и густоту, поэтому вам необходимо их подкрашивать. Вы можете использовать как карандаш, так и специальные пудры и помады для бровей – главное их цвет должен быть максимально близким к вашему.
3. Замените подводку для глаз карандашом
Карандаш лучше ложится на глаза, да и оттенков у карандашей гораздо больше.
4. Правильно выбирайте помаду
Идеально будут смотреться помады цвета немного темнее вашего естественного. Избегайте помад с перламутровым блеском.
5. Меньше пудры и румян
Зрелая кожа уже не выделяет много кожного жира и поэтому не так блестит. Пудра будет только подчеркивать ваши морщины, хорошим выходом из положения могут быть жидкие румяна и тени для глаз.
Тушь покупайте водостойкую и не красьте нижние ресницы, это выделяет темные круги под глазами. Тени должны быть мягких пастельных тонов без шиммерных средств.
7. Используйте минимум косметики
В таком возрасте использование большого количества косметики нежелательно, поэтому акцентируйте внимание только на одной части лица. И обязательно смывайте макияж перед сном.