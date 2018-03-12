Заботливыми женщин делают не гены, а воспитание

Принято считать, что традиционный мужчина сдержан на эмоции, а настоящая женщина гораздо более активно проявляет чувство эмпатии, то есть способность к сопереживанию и пониманию эмоций других людей. Именно поэтому из женщин получаются прекрасные медсёстры и воспитательницы, а также по этой причине природа подарила им счастье материнства. Но не стоит винить биологию в данном вопросе, как установили ученые. Самое крупное исследование на эту тему проследило за возможными связями между эмпатией и генетикой. Оказалось, что в ДНК мужчин нет вообще ничего такого, что делало бы их менее заботливыми, чем женщин, пишет Medikforum.ru.

Женщины проявляют большую эмпатию по той простой причине, что их так воспитали, и само окружение готовило их к тому, чтобы они заботились о родных и близких. Это обыкновенные гендерные роли, которым следуют люди, а вовсе не следствие каких-то генетических особенностей. Таковы результаты исследования ученых из Кембриджского университета, которые на основе анализа слюны 46 861 мужчин и женщин секвенировали их ДНК в попытках найти те характерные рисунки генов, которые бы отвечали за эмпатию. Кроме того, все участники проходили через подробный опрос, на основании которого можно было оценить выраженность их способности к сопереживанию.