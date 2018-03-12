Сердце может «сломаться» из-за размера бедер и талии

Научными работниками была проанализирована связь между риском сердечного приступа и распределением жировых отложений. В итоге они констатировали: рост жировых отложений в области талии у женщин увеличивает вероятность пострадать от сердечного приступа с более высокой интенсивностью по сравнению с мужчинами,

В качестве материала для исследования были использованы параметры размеров и формы тела почти полумиллиона человек возрастом от 40 до 69 лет. Изменения в этих параметрах учеными фиксировались в течение 7 лет. Соотнеся полученные данные со статистикой смертности от сердечного приступа среди участников, и конкретно с женской смертностью, исследователи сделали соответствующий вывод о связи женской талии и инфаркта, пишет Medikforum.ru.

Специалист подчеркивают: хотя ожирение в целом оказывает пагубное воздействие на сердце, показатели объемов талии и бедер в этом смысле – гораздо более влиятельный и опасный фактор. Ученые конкретизировали, что большая окружность талии и соотношение талии к бедрам обеспечивают более высокий риск сердечного приступа у женщин, чем у мужчин.