понедельник, 12 марта 2018 г.
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Стоит ли использовать тональные кремы?

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Снимок иллюстративный

ФОТО: Scanpix

Одни говорят, что тональник закупоривает поры, другие же просто не могут ему нарадоваться, но все же этот «чудо-тюбик» надежно закрепил за собой место в каждой дамской сумочке. Речь идет о тональных кремах. Попробуем поставить точку над i, разобрав все «за» и «против» такого крема.

1). Многие женщины с дефектами кожи не используют тональные кремы, т.к. думают, что они лишь акцентирует внимание на широких порах или морщинках. На самом же деле правильно подобранный крем скрывает дефекты кожи. А если использовать тональный крем с полезными для кожи добавками, то он способен даже разглаживать морщинки, пишет Medikforum.ru.

2). Тональные кремы защищают кожу лица от ультрафиолета, т. к. многие из них имеют УФ-фильтры. Зимой же тональный крем просто необходим, поскольку защищает кожу от ледяного ветра и холода.

3). Тональный крем выравнивает цвет лица и увеличивает упругость кожи в зрелом возрасте, а также питает ее и увлажняет.

Аргументы «против»:

1). Старайтесь не использовать тональные кремы летом. В жару потоотделение увеличивается во много раз. Тон начинает потихоньку растекаться на лице, тогда женщины поправляют макияж пудрой. Пудра смешивается с основой, позже с пылью. Все это закупоривает поры, что приводит к появлению черных точек.

2). Также не следует использовать кремы до 25 лет. В таком возрасте кожа постоянно нуждается в кислороде.

3). Ну и, конечно же, категорически запрещено нанесение тонального крема перед занятием спорта.

Дело за малым: решить, действительно ли вам нужно использовать тональный крем или все же естественная красота дороже будет.

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