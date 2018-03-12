Стоит ли использовать тональные кремы?

1). Многие женщины с дефектами кожи не используют тональные кремы, т.к. думают, что они лишь акцентирует внимание на широких порах или морщинках. На самом же деле правильно подобранный крем скрывает дефекты кожи. А если использовать тональный крем с полезными для кожи добавками, то он способен даже разглаживать морщинки, пишет Medikforum.ru.

2). Тональные кремы защищают кожу лица от ультрафиолета, т. к. многие из них имеют УФ-фильтры. Зимой же тональный крем просто необходим, поскольку защищает кожу от ледяного ветра и холода.

3). Тональный крем выравнивает цвет лица и увеличивает упругость кожи в зрелом возрасте, а также питает ее и увлажняет.

Аргументы «против»:

1). Старайтесь не использовать тональные кремы летом. В жару потоотделение увеличивается во много раз. Тон начинает потихоньку растекаться на лице, тогда женщины поправляют макияж пудрой. Пудра смешивается с основой, позже с пылью. Все это закупоривает поры, что приводит к появлению черных точек.

2). Также не следует использовать кремы до 25 лет. В таком возрасте кожа постоянно нуждается в кислороде.

3). Ну и, конечно же, категорически запрещено нанесение тонального крема перед занятием спорта.