Число мужчин-гинекологов падает по требованию женщин

Количество студентов медицинских вузов мужского пола, которые решают специализироваться в гинекологии, год от года снижается. С 1970-го года число гинекологов мужчин в США уменьшилось на целых 30%. Еще пять десятков лет тому назад в отделениях акушерства и гинекологии 93% штатных врачей были мужчинами, а теперь их количество составляет всего 41%. Более того, среди нынешних студентов медицинских вузов, специализирующихся в гинекологии, женщины составляют уже 82%. Чем же вызвана такая потеря интереса к данному направлению у мужчин? В неоднозначной статье Los Angeles Times, опубликованной на прошлой неделе, группа мужчин-гинекологов описали свои неприятные эмоции в связи с тем, что всё большее количество пациенток требует врачей женского пола, пишет Medikforum.ru.

Медики опасаются, что мужчины вообще будут выброшены из этой сферы, поскольку женщины теперь не чувствуют себя комфортно при осмотрах у таких медиков. Однако ряд ведущих гинекологов утверждает, что в реальности происходит гендерное выравнивание. Сегодня количество студентов женского пола, обучающихся в медицинских вузах, значительно выше, чем 50 лет тому назад. Этим и объясняется, что число гинекологов женщин увеличивается. Статистика демонстрирует, что даже сегодня в медицине число мужчин выше числа занятых там женщин в два раза. И лишь в отрасли гинекологии такого превосходства мужчин над женщинами не отмечается. Ожидается, что к 2025 году количество женщин-гинекологов будет составлять уже две трети данных профессионалов.