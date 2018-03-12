12 принципов королевского воспитания, которые можно взять на заметку

Мы решили проверить, как воспитывают самых известных в мире наследников престола — Джорджа и Шарлотту, детей герцога Кембриджского Уильяма и герцогини Кэтрин, пишет Coconutsky.club.

1. Титул — это еще не повод вести праздный образ жизни

В семье герцогов Кембриджских только одна няня, которая помогает с детьми. Все обязанности по кормлению, купанию и прогулкам с детьми несут родители. А папа Уильям еще и ходит на работу, где занимается пилотированием вертолетов экстренной медицинской службы, о чем дети прекрасно знают.

2. Уважай чужой труд

Правнуки королевы Елизаветы с самого раннего возраста понимают, что труд любого человека ценен, будь то усилия, затраченные мамой на приготовление ужина, или работа горничной. Именно поэтому Джордж и Шарлотта знают, что нельзя пренебрегать едой, а убирать разбросанные вещи придется самим.

3. Семья — самое главное в жизни

Уже сейчас четырехлетний Джордж заботится о младшей сестре и, по словам Кейт, они становятся лучшими друзьями. Дети с самого раннего возраста знают историю своей семьи и часто посещают могилу своей бабушки, принцессы Дианы. А еще Кейт и Уильям стараются как можно больше времени проводить с детьми. Джордж, к примеру, любит разговоры обо всем на свете с папой, а Шарлотта обожает готовить вместе с матерью.

И даже во время ужина дети, вопреки ранее существовавшей традиции, сидят за одним столом со взрослыми.

4. Каждый имеет право на свободное выражение мыслей и чувств

Вопреки сложившейся в королевской семье традиции воспитания «сдержанных» людей, Кейт и Уильям активно развивают в своих детях эмоциональный интеллект.

«Видя, как дети общаются друг с другом в школе, я понимаю, что мы живем в совершенно другое время. Нам на смену приходят поколения, которые вообще не боятся открыто заявлять о том, что их действительно беспокоит», — считает принц Уильям.

5. Образование прежде всего

Чтение книг — любимое занятие принца Джорджа и принцессы Шарлотты. А мама Кейт часто берет детей на выставки и в музеи, самым любимым из которых пока является Музей естествознания в Лондоне. «Дети очень любят приезжать сюда. И не только ради динозавров, уверяю вас», — говорит герцогиня.

6. Любовь к спорту обязательна

Герцог и герцогиня — известные любители спорта: Кейт увлекается хоккеем на траве, а Уильям играет в футбол, баскетбол и поло. Однако принц Джордж и принцесса Шарлотта пока не проявляют особой симпатии к спорту, но родители уверены, что дети обязательно пойдут по их стопам.

7. Строгое соблюдение этикета и правил приличия в общественных местах вне зависимости от возраста