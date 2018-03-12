Письмо читательницы: что делать, если муж-эстонец не разрешает разговаривать с детьми на русском языке?

«Когда дети были совсем маленькими, я разговаривала с ними по-эстонски. Муж сам меня об этом просил и считал это правильным. Я также была с ним согласна. Но теперь я чувствую, что не могу им передать свои мысли, поскольку мой словарный запас не такой уж и большой. Так я стала говорить с ними по-русски. Через два месяца они стали меня понимать, и у нас больше нет языкового барьера. Да и с моими родителями им стало легче общаться, пишет Sobranna.ee.

Но мой муж на меня обиделся. Он считает, что в семье должен быть один язык. Он меня просит не говорить при нем с детьми на русском языке, ситуация складывает плачевная. Иногда приходится даже шептаться…

Муж боится, что дети перестанут его понимать, и им будет сложно в детском саду и в школе. А я боюсь, что они меня перестанут понимать. Родной язык все же надо знать! Как объяснить мужу, что у нас необычная семья, и что знание языков сделает их только более конкурентоспособными».

Комментирует психолог Ынне Аас-Удам:

«Конечно, вы уже оказали себе медвежью услугу, согласившись вначале разговаривать с детьми только на эстонском языке. Исследования показывают, что дети могут владеть двумя языками, поскольку их ум очень гибкий и они быстро учатся. Возможно, они буду более медленно схватывать языки, чем владеющие только один языком дети, но со временем это сравняется.

Плюс, логично, если дети будут владеть языком матери, и вашим родителям будет проще. Наверняка, вашему мужу это сложно объяснить, но возможно!