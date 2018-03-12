понедельник, 12 марта 2018 г.
"В детстве я не умела улыбаться. Была настоящим зверьком — замкнутой, нелюдимой. В школе у меня даже подруг не было". Наталья Водянова
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  • "Я брила бороду десять лет, но все изменилось, когда я полюбила бесполое существо"

"Я брила бороду десять лет, но все изменилось, когда я полюбила бесполое существо"

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ФОТО: facebook

У 26-летней американки Новы Галаксии синдром поликистозных яичников, из-за которого у девушки волосы растут на лице, животе, груди и спине. В школе одноклассники насмехались над ней, потому она начала бриться каждое утро.

«Я брилась каждый день перед школой. У меня начиналась паника при мысли, что я забыла дома бритву, если оставалась у кого-то на ночлег. Я вставала рано утром и бежала в ванну — я не могла позволить себе, чтобы друзья увидели меня с бородой», - говорит она, сообщает Life.ru.

До 26 лет девушка стеснялась себя, но ее жизнь круто изменилась, когда ей удалось встретить свою любовь, — модель, которая не относит себя ни к мужскому, ни к женскому полу. Когда Эш узнал(а) о проблеме Новы, это нисколько не оттолкнуло его(ее).

«Нова вообще необычная, а ее борода мне нравится. Разумеется, люди смотрят на нас странно и осуждают. Но мне все равно. Я — счастливый человек. Я люблю свою девушку, ее бороду и свою жизнь», - говорит модель.

Любовь заставила Нову поверить в себя и быть самой собой. Она отказалась от бритвы и ухаживает за бородой с помощью бальзамов и лосьонов. Для нее было нелегко принять себя такой, какая она есть, но она перестала себя стесняться и учится быть счастливой.

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