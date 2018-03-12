72 японки разных возрастов сыграли путь женщины от рождения до старости в милой рекламе

Кондитерская компания Glico пригласила для своего рекламного ролика 72 японских актрисы — и все они исполнили одну и ту же роль. Каждая из них сыграла год из жизни японки — от самого рождения до 72 лет. Наблюдая, как каждую секунду танец красного платьица продолжает все более и более взрослая актриса, можно забыть, что нам вообще пытаются что-то рекламировать.
Японцы снова радуют нас рекламой, но на этот раз не странной и не заставляющей интересоваться, на одной ли планете мы живем, а очень трогательной и с интересной концепцией. Кондитерская фабрика Glico сняла ролик о жизни японской женщины — с момента рождения и до 72 лет. Под каждый возраст, который зрителям показывают всего по секунде, создатели ролика наняли отдельную актрису, рассказывает SoraNews24.
Начинается ролик с того, как мать укладывает малыша в ярко-красном комбинезончике в кроватку, передает Medialeaks.ru.
Начинает играть трогательная песня, и зрителям показывают, как девочка взрослеет, встает в кроватки и начинает знакомиться с окружающим миром. Каждая секунда песни равна одному году жизни.
Проходит 26 секунд — и девушка, образ которой за это время уже успели примерить 26 актрис, ненадолго переодевается из красного платья в белое и выходит замуж. Еще пять секунд — и пританцовывающая героиня становится мамой.
Как рассказывает SoraNews24, на момент съемок каждая из появляющихся на экране 72 актрис была именно того возраста, в котором героиня в красном платье предстает на экране. Следя за зачаровывающей трансформацией, можно не заметить, как на экране периодически появляются печенье, шоколадные палочки и другие сласти создавшей ролик компании.
Секунды неумолимо проходят, и вместе с ними растет семейство героини, а сама она отмечает юбилей за юбилеем на глазах у зрителей. В 47 в ролике появляются сразу много актрис — так мы видим ее отражение в зеркале.
Наконец, в возрасте 71,8 лет — средней продолжительности жизни японок — разросшейся семье и зрителям наступает пора сказать героине в красном платье последнее «прощай».
Трогательный ролик появился на канале Glico Japan 6 марта. Можно долго гадать, что кондитерская компания хотела сказать своей рекламой. Может быть, то, что время не остановить — но важно ли это, если рядом те, кого любишь?