72 японки разных возрастов сыграли путь женщины от рождения до старости в милой рекламе

Японцы снова радуют нас рекламой, но на этот раз не странной и не заставляющей интересоваться, на одной ли планете мы живем, а очень трогательной и с интересной концепцией. Кондитерская фабрика Glico сняла ролик о жизни японской женщины — с момента рождения и до 72 лет. Под каждый возраст, который зрителям показывают всего по секунде, создатели ролика наняли отдельную актрису, рассказывает SoraNews24.

Начинается ролик с того, как мать укладывает малыша в ярко-красном комбинезончике в кроватку, передает Medialeaks.ru.

Начинает играть трогательная песня, и зрителям показывают, как девочка взрослеет, встает в кроватки и начинает знакомиться с окружающим миром. Каждая секунда песни равна одному году жизни.

Проходит 26 секунд — и девушка, образ которой за это время уже успели примерить 26 актрис, ненадолго переодевается из красного платья в белое и выходит замуж. Еще пять секунд — и пританцовывающая героиня становится мамой.

Как рассказывает SoraNews24, на момент съемок каждая из появляющихся на экране 72 актрис была именно того возраста, в котором героиня в красном платье предстает на экране. Следя за зачаровывающей трансформацией, можно не заметить, как на экране периодически появляются печенье, шоколадные палочки и другие сласти создавшей ролик компании.

Секунды неумолимо проходят, и вместе с ними растет семейство героини, а сама она отмечает юбилей за юбилеем на глазах у зрителей. В 47 в ролике появляются сразу много актрис — так мы видим ее отражение в зеркале.

Наконец, в возрасте 71,8 лет — средней продолжительности жизни японок — разросшейся семье и зрителям наступает пора сказать героине в красном платье последнее «прощай».