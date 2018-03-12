Видео: две девушки разделись в клубе ради операции по увеличению губ

Отмечается, что конкурс состоялся 8 марта, а раскрепоститься представительницам прекрасного пола помог еще один бонус от учреждения — "коктейльный безлимит для дам".
Две жительницы Каменска-Шахтинского Ростовской области разделись в ночном клубе догола ради того, чтобы выиграть конкурс и получить приз — сертификат на операцию по увеличению губ. Об этом сообщают местные СМИ, пишет Life.ru.
Как отмечается, конкурс состоялся 8 марта, а раскрепоститься девушкам помог еще один бонус от учреждения — "коктейльный безлимит для дам".
Согласно видеоролику, одна из девушек по итогам конкурса все же получила сертификат на операцию, а другая — абонемент в солярий.
Местные СМИ также отмечают, что такие конкурсы проходят в клубах не в первый раз, а после того, как видеоролики или фотографии с откровенным поведением девушек появляются в Сети, региональные правоохранители проводят проверки и нередко закрывают увеселительные заведения.