понедельник, 12 марта 2018 г.
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  • Видео: две девушки разделись в клубе ради операции по увеличению губ

Видео: две девушки разделись в клубе ради операции по увеличению губ

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Вечеринка

ФОТО: Scanpix

Отмечается, что конкурс состоялся 8 марта, а раскрепоститься представительницам прекрасного пола помог еще один бонус от учреждения — "коктейльный безлимит для дам".

Две жительницы Каменска-Шахтинского Ростовской области разделись в ночном клубе догола ради того, чтобы выиграть конкурс и получить приз — сертификат на операцию по увеличению губ. Об этом сообщают местные СМИ, пишет Life.ru.

Как отмечается, конкурс состоялся 8 марта, а раскрепоститься девушкам помог еще один бонус от учреждения — "коктейльный безлимит для дам".

Согласно видеоролику, одна из девушек по итогам конкурса все же получила сертификат на операцию, а другая — абонемент в солярий.

Местные СМИ также отмечают, что такие конкурсы проходят в клубах не в первый раз, а после того, как видеоролики или фотографии с откровенным поведением девушек появляются в Сети, региональные правоохранители проводят проверки и нередко закрывают увеселительные заведения.

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