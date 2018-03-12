Она ведет прогноз погоды уже 22 года. И за это время не изменилась вообще ни на каплю!

В магазине ему отказываются продавать алкоголь, требуя предъявить паспорт или другое удостоверение. "И как же ему так повезло?!" - вопрошаете вы, пишет Lifter.com.ua.

Таким же вопросом задаются люди, которые уже 22 года подряд наблюдают за 44-летней ведущей, которая ведет прогноза погоды на одном из китайских телеканалов.

Удивительно, но женщина выглядит почти так же, как и 22 года назад, когда она начинала работать на телевидении.