понедельник, 12 марта 2018 г.
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  • Она ведет прогноз погоды уже 22 года. И за это время не изменилась вообще ни на каплю!

Она ведет прогноз погоды уже 22 года. И за это время не изменилась вообще ни на каплю!

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ФОТО: скриншот

У каждого из нас есть такой друг, который, похоже, заключил сделку с дьяволом и получил доступ к знаниям о том, как оставаться вечно молодым, пишет Bored Panda.

В магазине ему отказываются продавать алкоголь, требуя предъявить паспорт или другое удостоверение. "И как же ему так повезло?!" - вопрошаете вы, пишет Lifter.com.ua.

Таким же вопросом задаются люди, которые уже 22 года подряд наблюдают за 44-летней ведущей, которая ведет прогноза погоды на одном из китайских телеканалов.

Удивительно, но женщина выглядит почти так же, как и 22 года назад, когда она начинала работать на телевидении.

Люди шутят, что это заговор, и все метеорологические отчеты за 22 года были сняты за один день. Как еще объяснить то, что ведущая прогноза погоды от года к году только молодеет?

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