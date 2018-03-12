Как заставить вашего мужа заново влюбиться в вас

Если ваши отношения превратились в рутину без намека на чувства, возвращение романтики в отношения может показаться трудной, почти невозможной задачей. Однако существует 12 способов спасти ваш брак. Итак, что вы можете сделать, чтобы исправить ситуацию к лучшему и заставить вашего благоверного заново влюбиться в вас:
Прекратите придираться к нему
Возможно, вы даже не осознаете, что делаете это, но просто отступить и мысленно оцените свое поведение и то, как вы поступаете по отношению к своему мужу. Возможно, вы расстроены, когда он не прилагает усилий. Например, оставляет на вас всю домашнюю работу. Но когда вы говорите с ним об этом, делаете ли вы это правильно?
Если все, о чем вы говорите, это то, что он проводит больше времени с друзьями, чем с вами, никогда не обращает на вас внимания, вышел из формы, неудивительно, что он захочет отдохнуть от всего этого, и начнет закрываться и дистанцироваться, пишет Soulpost.ru.
Будьте сильной, но не драматичной
Во что бы то ни стало, старайтесь постоять за себя в спорах и высказывайте проблемы, которые вас беспокоят. Однако делайте это разумно, всегда позволяйте ему выговориться, попытайтесь увидеть ситуацию с его точки зрения и будьте готовы к компромиссу.
Если вы бьетесь в истерике, когда не согласны с ним, он быстро устанет искать с вами контакт и уйдет от вас. Заливаться слезами — тоже не выход. Сильные, независимые женщины — наиболее привлекательны для мужчин, помните об этом и не будьте ковриком для ног, но и не впадайте в крайности, будучи истеричной фурией.
Будьте больше, чем просто мамой
Если у вас есть дети, понятно, что ваши отношения часто отходят на задний план. Проблема в том, что, если это продолжится слишком долго, ваш мужчина почувствует себя забытым, и начнет, например, чаще встречаться с друзьями – людьми, которые уделяют ему внимание. У вас в приоритете должны быть и дети, и брак.
Удостоверьтесь, что выделяете время для мужа. Вам нужно быть наедине, повесить замок на дверь вашей спальни, сходить на свидание. Это сохранит романтику в отношениях.
Слушайте его
Если у него есть жалобы на ваш брак, или то, что ему не нравится, не игнорируйте их. Легко считать свои проблемы самыми важными и закрывать глаза на чужие. Обязательно выслушайте мужа, когда он хочет обсудить с вами проблемы. Ими могут быть простые вещи,
Будьте независимы и счастливы
Если ваш муж ведет себя так, будто он вас больше не любит, возможно, пришло время обратить внимание на себя. Вы счастливы? Вы любите себя? Трудно заставить других любить нас, если мы негативно относимся к себе. Узнайте, что делает вас счастливой, отбросьте то, что вам не нравится, и ваши отношения резко улучшатся.
Цените его
Когда вы долгое время вместе, легко перестать ценить друг друга. Если хотите знать, как заставить вашего мужа снова любить вас, обратите внимание на мелочи, которые он делает, чтобы заботиться о вас, и выскажите ему свою благодарность. Будь то приготовленное вам кофе утром или прогулка с ребенком, ваша благодарность позволит ему почувствовать себя особенным и любимым.
Будьте романтичной
Вы можете жаловаться на то, что романтика в ваших отношениях мертва, но что вы сделали, чтобы разжечь ее? Не ждите с моря погоды — покажите ему, как вы о нем заботитесь, организуйте свидание или сделайте для него что-то особенное.
Приложите усилия в спальне
Секс — это важная составляющая здоровых и крепких отношений. Большинство пар, которые длительное время живут вместе, испытывают упадок страсти в своей интимной жизни. Тем не менее, легко забыть о сексе, когда его почти нет.
Верните огонь в спальню. Не ленитесь и приложите усилия, чтобы попробовать что-нибудь новенькое. Физическая близость тесно связана с эмоциональной, не забывайте об этом
Пуститесь в приключения
Удостоверьтесь, что вы совершаете с партнером нечто захватывающее. Путешествия и совместные приключения напомнят вам о беззаботном и наполненном чувствами времени, когда вы только начали встречаться.
Будьте ласковы
Обнимайтесь, целуйтесь, держитесь за руки, когда идете по улице. Физическая близость — не только секс. Нежность помогает вернуть искру в отношения.
Попробуй новое
Иногда отношения становятся слишком обыденными. Займитесь или увлекитесь вместе чем-то другим, чтобы снова сблизиться и возродить вашу страсть.
Простите его
Вы можете хранить глубоко в себе чувство гнева и негодования к мужу. Возможно, он каким-то образом предал вас или пренебрег вами, но, если вы хотите начать новую, счастливую жизнь с ним, вы должны простить его.