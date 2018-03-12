Как заставить вашего мужа заново влюбиться в вас

Прекратите придираться к нему

Возможно, вы даже не осознаете, что делаете это, но просто отступить и мысленно оцените свое поведение и то, как вы поступаете по отношению к своему мужу. Возможно, вы расстроены, когда он не прилагает усилий. Например, оставляет на вас всю домашнюю работу. Но когда вы говорите с ним об этом, делаете ли вы это правильно?

Если все, о чем вы говорите, это то, что он проводит больше времени с друзьями, чем с вами, никогда не обращает на вас внимания, вышел из формы, неудивительно, что он захочет отдохнуть от всего этого, и начнет закрываться и дистанцироваться, пишет Soulpost.ru.

Будьте сильной, но не драматичной

Во что бы то ни стало, старайтесь постоять за себя в спорах и высказывайте проблемы, которые вас беспокоят. Однако делайте это разумно, всегда позволяйте ему выговориться, попытайтесь увидеть ситуацию с его точки зрения и будьте готовы к компромиссу.

Если вы бьетесь в истерике, когда не согласны с ним, он быстро устанет искать с вами контакт и уйдет от вас. Заливаться слезами — тоже не выход. Сильные, независимые женщины — наиболее привлекательны для мужчин, помните об этом и не будьте ковриком для ног, но и не впадайте в крайности, будучи истеричной фурией.

Будьте больше, чем просто мамой

Если у вас есть дети, понятно, что ваши отношения часто отходят на задний план. Проблема в том, что, если это продолжится слишком долго, ваш мужчина почувствует себя забытым, и начнет, например, чаще встречаться с друзьями – людьми, которые уделяют ему внимание. У вас в приоритете должны быть и дети, и брак.

Удостоверьтесь, что выделяете время для мужа. Вам нужно быть наедине, повесить замок на дверь вашей спальни, сходить на свидание. Это сохранит романтику в отношениях.

Слушайте его

Если у него есть жалобы на ваш брак, или то, что ему не нравится, не игнорируйте их. Легко считать свои проблемы самыми важными и закрывать глаза на чужие. Обязательно выслушайте мужа, когда он хочет обсудить с вами проблемы. Ими могут быть простые вещи,

Будьте независимы и счастливы

Если ваш муж ведет себя так, будто он вас больше не любит, возможно, пришло время обратить внимание на себя. Вы счастливы? Вы любите себя? Трудно заставить других любить нас, если мы негативно относимся к себе. Узнайте, что делает вас счастливой, отбросьте то, что вам не нравится, и ваши отношения резко улучшатся.

Цените его