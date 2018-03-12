Галерея: Александр Васильев показал, какие свадебные платья носили сквозь века

С древнейших времен свадьбы почитались, наравне с рождением, одним из самых значимых и счастливых событий человеческой жизни. Свадебные обряды сильно различались в разные эпохи и были связаны прежде всего с религиозными верованиями. Некоторые из древних традиций дошли до нашего времени. Например, фата – вуаль, которой невесты убирают свои волосы, символизирует ее непорочность; цветы, которые дарят молодоженам и которыми украшают наряд невесты – тоже отголосок дохристианской традиции. Истоки обряда христианского венчания восходят к временам Древнего Рима и связаны с именем Святого Валентина, тайно венчавшего влюбленных христиан. Православие, зародившиеся в Византии, придавало огромное значение блеску и парадности костюма молодоженов. Однако традиционное сегодня белое платье невесты вовсе не было обязательным в прошлом. В Средние века, например, в Европе цветом невесты считался зеленый, в эпоху рококо подвенечные платья были розовыми, серебряными и кремовыми. Свадебным платьем могла стать любая нарядная вещь.

Родоначальницей моды на белое подвенечное платье стала французская принцесса Мюрат, прелестница наполеоновской поры. В начале Х1Х века мода на античность заставила выбрать белый главным цветом в женских платьях, в подражание мраморным скульптурам. С той поры невесты во Франции, столице мод этого периода истории, стали венчаться в белом, символизировавшем чистоту и невинность невесты. При этом свадебные платья, следуя моде с некоторым отставанием, всегда стремились к традиционности, даже некоторому архаизму кроя. Так уж повелось, что свадебная мода меняется медленнее, чем городская, ведь в разряде семейных ценностей свадьба – это традиционность, а вовсе не авангард. Эпоха Романтизма с легкой руки шотландского романиста Вальтера Скотта подарила невестам еще одиy атрибут, без которого под венец не шла ни одна невеста викторианской эпохи. Это был флер-д’оранж – венок и букет на платье, составленный из цветов апельсина. Но так как апельсины цветут только раз в год – весной, в другое время пришлось заменять живые цветы восковыми, которые после свадьбы укладывали на бархатную подушечку и ставили на камин под стеклянным сферическим колпаком в память о свадьбе.