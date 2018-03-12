понедельник, 12 марта 2018 г.
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  • В США кандидат в губернаторы покормила ребенка грудью в предвыборном видео

В США кандидат в губернаторы покормила ребенка грудью в предвыборном видео

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ФОТО: скриншот с youtube.com

Кандидат в губернаторы от демократической партии американского штата Висконсин Кельда Ройс представила свое предвыборное видео. В ролик, помимо всего прочего, вошел эпизод, как Ройс кормит своего ребенка грудью.

«Я не собираюсь прятать часть себя, чтобы победить на выборах», – сообщила 38-летняя Кельда порталу The Huffington Post. По словам Ройс, все случилось спонтанно: ее дочка и муж находились на съемочной площадке, и когда малышка раскапризничилась, супруг Ройс передал ей ребенка. Та, не стесняясь, стала кормить младенца.

«Все, у кого когда-либо были дети, знают, насколько они непредсказуемы. Это был просто мой инстинкт – взять дочь на руки и покормить ее», - сказала Кельда Ройс.

Как рассказала Кельда, некоторые пользователи Сети ее осудили за такое поведение, но многие, наоборот, поддержали.

«Очень много женщин выразили мне свою поддержку, но, конечно, были и хейтеры... Но хейтеры уже никого не волнуют, сейчас 2018-й, пришло время женщине проявить себя!» - добавила она.

«Я мама, и вот почему я хочу стать губернатором. Я не хочу видеть, как наши дети живут в мире, где мы разрушаем бесплатное образование или загрязняем окружающую среду», — заявила Ройс. Также кандидат выступает за запрет использования опасных химических веществ для изготовления детских бутылочек и кружек-непроливаек.

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