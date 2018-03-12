В США кандидат в губернаторы покормила ребенка грудью в предвыборном видео

«Я не собираюсь прятать часть себя, чтобы победить на выборах», – сообщила 38-летняя Кельда порталу The Huffington Post. По словам Ройс, все случилось спонтанно: ее дочка и муж находились на съемочной площадке, и когда малышка раскапризничилась, супруг Ройс передал ей ребенка. Та, не стесняясь, стала кормить младенца.

«Все, у кого когда-либо были дети, знают, насколько они непредсказуемы. Это был просто мой инстинкт – взять дочь на руки и покормить ее», - сказала Кельда Ройс.

Как рассказала Кельда, некоторые пользователи Сети ее осудили за такое поведение, но многие, наоборот, поддержали.

«Очень много женщин выразили мне свою поддержку, но, конечно, были и хейтеры... Но хейтеры уже никого не волнуют, сейчас 2018-й, пришло время женщине проявить себя!» - добавила она.