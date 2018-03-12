В США кандидат в губернаторы покормила ребенка грудью в предвыборном видео

Кандидат в губернаторы от демократической партии американского штата Висконсин Кельда Ройс представила свое предвыборное видео. В ролик, помимо всего прочего, вошел эпизод, как Ройс кормит своего ребенка грудью.
«Я не собираюсь прятать часть себя, чтобы победить на выборах», – сообщила 38-летняя Кельда порталу The Huffington Post. По словам Ройс, все случилось спонтанно: ее дочка и муж находились на съемочной площадке, и когда малышка раскапризничилась, супруг Ройс передал ей ребенка. Та, не стесняясь, стала кормить младенца.
«Все, у кого когда-либо были дети, знают, насколько они непредсказуемы. Это был просто мой инстинкт – взять дочь на руки и покормить ее», - сказала Кельда Ройс.
Как рассказала Кельда, некоторые пользователи Сети ее осудили за такое поведение, но многие, наоборот, поддержали.
«Очень много женщин выразили мне свою поддержку, но, конечно, были и хейтеры... Но хейтеры уже никого не волнуют, сейчас 2018-й, пришло время женщине проявить себя!» - добавила она.
«Я мама, и вот почему я хочу стать губернатором. Я не хочу видеть, как наши дети живут в мире, где мы разрушаем бесплатное образование или загрязняем окружающую среду», — заявила Ройс. Также кандидат выступает за запрет использования опасных химических веществ для изготовления детских бутылочек и кружек-непроливаек.