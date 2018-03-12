Восемь бьюти-средств, которые ты используешь неправильно

Не читаешь инструкцию к кондиционеру

Начнем с того, что многие до сих пор используют кондиционер на манер шампуня: то есть применяют его от корней и до самых кончиков. На всякий случай повторим: наносить это средство нужно только по длине, ведь оно создано не для очищения кожи головы, а для увлажнения и питания локонов. Вторая популярная ошибка — брать кондиционер сразу же после шампуня. Так никакое средство не будет выполнять свою функцию! Все дело в том, что если не отжать волосы (полотенцем или на худой конец руками), то все полезные ингредиенты в буквальном смысле утекут в канализацию. Ну и наконец, третья — ты не смотришь инструкцию. Ты удивишься, но у кондиционеров разных брендов и серий разные рекомендации по нанесению: какие-то средства нужно смывать сразу же, какие-то держать на голове от двух до пяти минут. Не игнорируй советы производителей, чтобы продукт не разочаровал тебя, пишет Lady.mail.ru.

Наносишь сыворотку не в то время суток

То, что сыворотка наносится до увлажняющего крема (чтобы в том числе усиливать его действие), ты в курсе. А как насчет времени суток? Лучше наносить ее вечером, а не утром, особенно если в сыворотку входят ретинол или витамины — эти ингредиенты делают кожу слишком чувствительной к воздействию солнечных лучей.

Не веришь, что масло может работать вместе с водой

Вроде бы мы привыкли, что масло больше ничего не требует — наносишь его на кожу и волосы и ждешь естественного высыхания. Но если ты берешь специальное масло для очищения, то обязательно смешивай его с водой. Так оно превратится в пенку, которая поможет в деле очищения (ну и по ходу напитает кожу своим богатым на ингредиенты составом).

Часто используешь салфетки для удаления макияжа

Салфетки — это удобный и быстрый способ удаления макияжа, но точно не для постоянного использования. Дело в том, что они избавляют лишь от поверхностного слоя грязи и косметики и не заботятся об очищении пор, что может привести в конечном счете к их закупориванию. Так что пенку или гель заменить они в любом случае не смогут.

Не знаешь, как правильно использовать бьюти-блендер

Все сходят с ума по спонжам, но не все знают, как правильно ими пользоваться. А наносить тональную основу, консилер или средства для контуринга стоит только похлопывающими движениями, ни в коем случае не размазывая продукт по всему лицу. Именно так средства будут смотреться на лице естественно.

Не в то время наносишь консилер

Кстати, о консилере. Визажисты советуют наносить его на тональную основу (а не до него): тональник скрывает более серьезные несовершенства, а с помощью консилера можно скорректировать все, с чем он не справился (так ты и продукт сэкономишь).

Наносишь тональное средство без подготовки

Нет смысла использовать тональное средство на «голом», неподготовленном лице. Нанеси как минимум увлажняющий крем (как максимум — еще и с базой под макияж), причем не жди его полного высыхания и смело бери тональник. Так он создаст эффект второй кожи и продержится на лице дольше.

Постоянно вытаскиваешь щеточку из тюбика туши