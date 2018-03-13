Девять признаков, что он будет хорошим отцом

1. Он терпеливый

Хороший отец не будет срываться и сможет вытерпеть, когда ребенок будет плакать посреди ночи или закатывать истерику в супермаркете. Нервы у него должны быть крепкими — это 100%, пишет Soulpost.ru.

2. Он ответственный

Если твой мужчина постоянно опаздывает на свидания, тогда как он будет отвозить ребенка в сад или школу вовремя? Важно, чтобы он был зрелым и ответственным. Таким образом он будет подавать хороший пример вашему ребенку.

3. Он сам в душе ребенок

Отец не должен быть всегда «плохим полицейским». Иногда он должен делать перерыв в своих наставлениях и поучениях, чтобы просто подурачиться.

4. Он умеет работать руками

Он может собрать детскую кроватку или стульчик для кормления, даже если на это у него уйдет несколько часов. Хороший отец может как складывать конструктор, так и домик для Барби.

5. Он внимательный

Если от ребенка хоть на секунду отвести взгляд, он может шлепнуться в лужу или подвергнуться и большей опасности. Вот почему отец должен быть таким, который не сидит постоянно в телефоне или не отвлекается на своих товарищей по пиву, пока гуляет с ребенком.

6. Он не боится замарать руки

С детьми нелегко, причем это бывает сложно не только морально, но и физически. Хорошему отцу придется и менять памперсы, и вытирать срыгивания. Он должен быть готов не только к прелестям отцовства.

7. Он умеет распоряжаться деньгами

Воспитание детей подразумевает разумное распоряжение деньгами. Если вам нужно откладывать деньги на университет для ребенка, а мужчина пропивает всю зарплату, ваше дитя закончит разве что школу.

8. Он не боится показать свои эмоции

Хотя ваш ребенок будет знать, что вы его любите, не помешает говорить ему об этом вслух. Вот почему тебе нужен мужчина, который не боится обнимать, целовать и говорить о любви своему ребенку, сколько бы ему ни было лет.

9. Он ладит с детьми