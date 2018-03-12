Умер модельер Юбер де Живанши

В возрасте 91 года умер основатель известного модного дома Givenchy Юбер де Живанши. Французский дизайнер Юбер де Живанши также известен сотрудничеством с актрисой Одри Хепберн. Именно он создал ее самые известные наряды, включая знаменитое платье из фильма "Завтрак у Тиффани". Также для Хепберн модельер создал свои первые духи — аромат L'Interdit.
В число модных клиенток дизайнера Юбер де Живанши также входила и жена президента США Джона Ф. Кеннеди Жаклин, пишет Lady.tochka.net.
Стоит отметить, что модный дом Живанши открыл в 1952 году в возрасте 25 лет. Как сообщал сам дизайнер, кумиром и вдохновением на новые коллекции всегда был Кристобаль Баленсиага. А в 1995 году дизайнер решил передать модный дом в руки нанятых креативных директоров.
Напомним, не так давно новым креативным директором бренда Givenchy стала Клэр Уэйт Келлер. Дизайнер представила новую коллекцию весна-лето 2018. Что предлагает носить дизайнер в сезон весна-лето, ты можешь посмотреть тут.