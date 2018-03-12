Умер модельер Юбер де Живанши

Стоит отметить, что модный дом Живанши открыл в 1952 году в возрасте 25 лет. Как сообщал сам дизайнер, кумиром и вдохновением на новые коллекции всегда был Кристобаль Баленсиага. А в 1995 году дизайнер решил передать модный дом в руки нанятых креативных директоров.