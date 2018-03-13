Морковная диета для быстрого похудения

Итак, морковная диета – это, во-первых, быстро и, во-вторых, витаминно!

В чем суть морковной диеты

Экспресс-диета, основанная на моркови, рассчитана на три дня. За это время реально сбросить 2, а то и 3 кг лишнего веса, при этом не слишком устав от однообразной монодиеты и изнурительного рациона, пишет Lady.tochka.net.

Морковка – очень вкусный продукт, хорошо хранится вплоть до следующего урожая, главное выбирать сочные и сладкие овощи и сочетать их с другими не менее вкусными плодами: яблоками, апельсинами, киви, гранатом. Добавление меда и растительного масла в морковные салаты способствует лучшему их усвоению организмом.

Диета морковная: польза и плюсы

Морковь – чрезвычайно полезный корнеплод, произрастающий в Эстонии, а потому не является чем-то экзотическим для нашего организма. Это богатый источник витаминов, включающий целый комплекс: каротин (провитамин А), витамины С, D, Е, Н, К, группы B, аскорбиновую и пантотеновую кислоты, а также клетчатку и другие полезные микроэлементы: железо, кальций, йод, калий, фосфор, фтор.

Всем известно, что регулярное употребление моркови благотворно влияет на зрение. Также этот овощ способствует очистке и нормальному функционированию кишечника, выводит токсины, хорошо влияет на свертываемость крови, способствует нормальной работе щитовидки, укрепляет иммунную систему.

Морковная диета: рецепт салата

Для приготовления одной порции салата потребуется:

1 крупная или 2 мелких моркови (200 г),

1 яблоко,

1 ч. ложка лимонного сока,

1 ч. ложка меда,

1 ст. ложка оливкового масла (желательно холодного отжима)

Приготовление салата для морковно-яблочной диеты:

Сырую морковь очисти от шкурки и порти на крупной терке.

Яблоко очисти от кожуры и сердцевины и также потри на крупной терке. Чтобы яблоко не потемнело, сразу же сбрызни его свежевыжатым лимонным соком.

Соедини морковь и яблоко, добавь мед, заправь салат оливковым маслом и перемешай.

Особенности морковной диеты

Такой салатик следует есть 4-5 раз в день в течение трех дней. Можно приготовить морковный салат сразу на весь день и хранить его в холодильнике. Для разнообразия можно добавлять в салат на выбор апельсин, грейпфрут, киви, зерна граната.

Помимо непосредственно моркови в течение дня обязательно следует выпивать достаточное количество свежей, некипяченой и негазированной воды, а также зеленый чай без сахара примерно за полчаса до еды и не ранее чем через 1,5-2 часа после. Также приветствуются морковно-яблочные фреши.

Для правильного выхода из морковной диеты на четвертый день помимо салата в рацион добавляется стакан обезжиренного кефира на завтрак, две отварные или печеные картофелины на обед, а также кусочек отварной куриной грудки на ужин.

Морковная диета: предостережения и противопоказания

Данная диета морковная считается жесткой, поскольку предполагает употребление одного вида продукта. А потому, прежде чем решиться на похудение с помощью морковной диеты, следует посоветоваться с врачом. Такая диета явно не подходит людям, имеющим проблемы с ЖКТ, поскольку салаты из моркови достаточно грубые для желудка.

Морковь может быть серьезным аллергеном, потому в излишнем количестве не рекомендуется беременным и кормящим женщинам.

Также обрати внимание, что длительное употребление моркови дает своеобразную желтоватую окраску на кожу. Это вполне позитивный момент для усиления эффекта летнего загара на смуглой коже, однако, на бледном лице будет выглядеть немного странно. А потому слишком не увлекайся рыжим корнеплодом.