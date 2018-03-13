вторник, 13 марта 2018 г.
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Толстую супермодель наградили за бодипозитив

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Эшли Грэм

ФОТО: Admedia, Inc/Birdie Thompson/AdMedia/Sipa USA

Американская модель plus-size Эшли Грэм, которая считается самой полной в мире супермоделью, получила награду Women’s Empowerment Award, учрежденную организацией United Nations Women for Peace Association (UNWFPA), сообщает Footwear News.

Грэм награждили за ее «активистскую деятельность по продвижению идеологии бодипозитива и равенства вне зависимости от особенностей внешности в модной индустрии», передает Lenta.ru.

 «Благодаря моему собственному опыту и опыту тех, с кем я встречалась на своем жизненном пути, я поняла, что существует глубокая зависимость нашей уверенности в себе и самооценки от неравенства, с которым сталкиваются все женщины», — сказала Грэм в своей речи на церемонии вручения наград. «Речь идет не только о модной индустрии и телесном разнообразии: это касается любой женщины», — подчеркнула она.

Эшли Грэм

ФОТО: Sipa USA/JC Olivera/Sipa USA

В феврале 2018 года Эшли Грэм снялась в рекламе купальников вместе со своей 53-летней матерью Линдой. Эшли Грэм уже появлялась на обложках журналов Elle Quebec, Vogue, Harper's Bazaar, Glamour и Elle UK. Грэм — первая нестандартная модель, которая снялась для журнала Sports Illustrated Swimsuit.

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