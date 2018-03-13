Толстую супермодель наградили за бодипозитив

«Благодаря моему собственному опыту и опыту тех, с кем я встречалась на своем жизненном пути, я поняла, что существует глубокая зависимость нашей уверенности в себе и самооценки от неравенства, с которым сталкиваются все женщины», — сказала Грэм в своей речи на церемонии вручения наград. «Речь идет не только о модной индустрии и телесном разнообразии: это касается любой женщины», — подчеркнула она.